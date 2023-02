Arrancó la jornada de piquete en reclamo de planes: 130 cortes de ruta y accesos en 23 provincias

Más de 130 puntos de acceso a las principales ciudades del país están siendo cortados por manifestantes de la Unidad Piquetera, en el marco de que el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 160 mil planes sociales Potenciar Trabaja y que desde las organizaciones reclamaron ante la "falta de trabajo genuino".

En la Capital Federal los accesos cortados son los del Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste - RN 7, Autopista Panamericana y Autopista La Plata-Buenos Aires, mientras que también hay seis en Córdoba y en Formosa, 12 en Salta y muchos más en todo el país.

La Unidad Piquetera nuclea a las organizaciones de desocupados más críticas al gobierno nacional y con un perfil clasista y de izquierda como el Polo Obrero y el MST - Teresa Vive y la. Según detallaron en un comunicado de prensa, los bloqueos comenzaron a las 9 de la mañana y tendrán su punto neurálgico en el Puente Pueyrredón.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A su vez, desde ese espacio apuntaron contra las organizaciones de desocupados que eligieron no movilizarse ni manifestarse ante el corte de planes. "Las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este ajustazo, y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse", denunciaron.

"El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupados y precarizados, las jubilaciones mínimas, sino que los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadores no registrados o 'en negro'", argumentaron en el comunicado.

El enfrentamiento se dio a partir de la decisión que tomó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cuando dio de baja a más de 160 planes de asistencia social del Potenciar Trabaja, los cuales se cobraron al 50 por ciento en febrero y dejarán de percibirse en marzo.

"Tolosa Paz vino a reordenar y reorganizar lo que Sergio Massa y el Fondo Monetario Internacional les pidieron", precisó Mónica Sulle, referente del Teresa Vive. "Lo que les dijo en enero es que hay que ordenar, bajar el déficit fiscal con los piqueteros, los subsidios y los jubilados", agregó.

"Cristina (Fernández de Kirchner) empezó diciendo que los planes tenían que volver a manos de los intendentes y después salió toda la derecha a golpearnos", recordó la dirigente. "La Justicia que ellos cuestionan y que hablan del Poder Judicial con los ataques a Cristina, es la misma que nos aplican y con la que hay que cumplir para atacar a los más humildes", criticó.

Mientras que desde el Ministerio aseguraron que "no hay sorpresas" en las bajas, ya que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación", dijo Sulle y aseguró que "no le pusieron a todos los compañeros la posibilidad de hacer un registro o una actualización personal, lo hicieron sin saber si pudieron, si fue fácil, si su teléfono servía".

La referente destacó que hubo muchos de sus compañeros que no pudieron autentificar sus datos biométricos en Mi Argentina por problemas relacionados a distintas discapacidades. "Nos pasó con un montón de compañeros que no les tomaba", precisó.

A su vez, en la cartera que conduce Tolosa Paz, reconocieron que "a los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia 'validación fuera de plazo' que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo".

Caranchos del dolor: del marido de Pampita a los dirigentes macristas que se colgaron del caso Lucio Dupuy

También criticaron a las organizaciones de izquierda que se movilizaron esta jornada. "Si Unidad Piquetera tendría una auténtica preocupación por transparentar los procesos estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas", reclamaron.

La respuesta de Sulle a la provocación no tardó en llegar: "Esperamos recuperar los 160 mil planes caídos y será con lucha. No va a ser quedándonos en casa como hacen los movimientos oficialistas que han abandonado a los compañeros que perdieron el plan", cuestionó.

Respecto al problema del trabajo genuino que reclaman para sus miembros, la dirigente aseguró que "se soluciona haciendo fábricas, terminando con la política extractivista de este gobierno y dando trabajo no sólo en los sectore precarizados". Lo mismo le había dicho al intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, y a la ministra. "¿Ustedes son peronistas? ¿Y por qué no abren fábricas como hizo Perón y generan más trabajo para la gente?", les preguntó a los funcionarios.