Así contienen el coronavirus en China, según un ex senador K: "una línea, un tiro y que le cobren la bala al familiar del paciente"

El secretario Parlamentario del Senado, el ex legislador Neuquino y otrora jefe del bloque del kirchnerismo en la Cámara Alta, Marcelo Fuentes, está preocupado por la situación del coronavirus en la Argentina. En una de las reuniones preparatorias para la conformación de comisiones el ex senador consideró como “fácil” de aplicar la política de aislamiento de que llevó adelante el Gobierno de China. “Los chinos pudieron aislar a 80 millones de tipos…una línea, un tiro y le cobran la bala al familiar del paciente. Fácil”, dijo ante la mirada de senadores y asesores parlamentarios.

Fuentes fue durante el año pasado el jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado. A la imposibilidad de no poder renovar su banca fue designado por pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el cargo, que es uno de los más importantes en el Congreso.

“Los italianos, más parecidos a nosotros, avanzaron sobre sus derechos individuales con la cuarentena y así están ahora. Salieron a cacerolear porque tenían cuar….¿no cierto?”, agregó Fuentes, visiblemente molesto por la falta de consideración de la situación en el Senado.

“Yo sugeriría implementar, por ejemplo, reuniones en donde no hay tantas interacciones entre nosotros, no tiene sentido estar tantos en un solo salón. Podrían perfectamente estar los senadores, que se televise y que los asesores estén en otro ámbito. Como no hubo manera de ordenarlo ahora, acá estamos, suerte con el contagio”, remató.