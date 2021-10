"Así es la vida": el día que Macri se negó a recuperar los cuerpos del ARA San Juan por "falta de plata"

Después de que el ex presidente Mauricio Macri se negara a declarar y presentara un escrito recusando al juez que lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, la indignación del grupo de familiares que lo denunció se incrementó. Guillermina Godoy es la mamá de Nahuel Navarrete, uno de los ocho marineros del pesquero Rigel que se hundió en junio de 2018 en las costas de Chubut, acusó al ex presidente de haberse negado a recuperar los cuerpos después de que se encontraran los restos del submarino hundido.

"Me dijo que no había presupuesto", denunció la mujer en diálogo con la señal de noticias C5N, al tiempo que detalló: "Tuve una reunión con Macri. Cuando le pedí los restos de nuestros hijos, me contestó que así era la vida. Dijo además que no contaban con presupuesto como para poder buscarlos".

En línea con la causa que mantiene en vilo al ex presidente, Godoy reforzó: "Sí había presupuesto para investigarnos en el acampe que hicimos el 9 de junio de 2018. Hemos salido a gritar por nuestros hijos, por sus cuerpos. Fueron a trabajar y nunca volvieron. No hay plata para nuestros hijos, pero para ellos sí".

Godoy es una de las denunciantes y se plegó al reclamo de los familiares del ARA San Juan. "En varias ocasiones me comentaron que nos seguía personal de inteligencia. Nosotros estuvimos reunidos con Leopoldo Moreau, que nos mostró las pruebas. No sé hasta dónde nos espiaron. Nuestros hijos siguen desaparecidos".

"Uno sale a gritar por justicia, por los hijos y el dolor que sufrimos. El pedido sigue. Hace tres años y cuarenta meses que pedimos que bajen los buzos avalados por una orden del Poder Judicial. Tiene que respetar nuestros derechos. No puede haber más desaparecidos", sumó al borde del llanto.

Otra de las voces que repudiaron la negativa de Macri a presentarse a declarar fue la de Zulma Sandoval, madre de uno de los tripulantes fallecidos. "El día que mi hija declaró le mostraron una foto que está tomada desde el golf club que está frente a la base naval. Ella estaba en el patio, porque en esa época vivíamos ahí. Estuvimos seis meses ahí adentro esperando verdad y justicia, y para que salieran a buscar a nuestros familiares que estaban en el submarino".

"En definitiva, los delincuentes nos espiaban a las víctimas. No sé qué era lo que el Gobierno quería hacer o el Ministerio de Defensa, por qué nos estaban controlando y vigilando. Cuando íbamos a hacer alguna entrevista con ellos, ellos ya sabían las preguntas que les íbamos a hacer. Era como que estaba todo preparado", sumó.

La mujer insistió en su reclamo para que el ex presidente se ponga a derecho. "Creo que Macri tiene que ir a declarar. ¿Por qué espió a las familias? ¿Por qué tuvo que meterse en nuestros teléfonos? A mí me borraron mensajes que tenía guardado de mi hijo", denunció.