Asume Rossi, Scioli será precandidato a presidente y paro total de subtes: las claves del día

Gran Hermano: Alfa, el hombre rating, protagonizó otra exitosa gala para discutir con sus ex compañeros

El último eliminado de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago, volvió a protagonizar una inédita gala este martes, tras haber logrado picos de 28 puntos de rating el lunes, y aprovechó para contestarle a los demás eliminados que tenían mucho enojo contra él.

"Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha", confesó Walter.

Uno de los primeros que lo cruzó fue Juan Reverdito, quien lo atacó por las cosas que le dijo durante su estadía en la casa más famosa del país. "Antes que nada les mando un beso a todos los tacheros, orgulloso de ser taxista. Y a este personaje (por Alfa) le digo: ‘tenés que agradecerle a Martina (Stewart Usher) que te salvó la primera semana porque te hubieras ido en la primera placa. Decís que es un juego y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un montón de situaciones con vos, que me dijeras ‘rata inmunda’, ‘mala persona’, ‘pobre tipo’", enumeró.

"A mí me decían viejo choto, no pido disculpas por eso. Me dijeron ‘mirá si le da un infarto’, pero no me tiene que pedir disculpas Maxi (Giudici) por eso. No soy gordofóbico, porque pesé 30 kilos más que ahora. Ustedes no tienen conciencia de que éramos 18 personas dentro de un dos ambientes. Te pido disculpas Ariel (Ansaldo), pero a veces uno pierde noción de lo que dice y de lo que hace", respondió Alfa tanto a Reverdito como a su gran némesis.

Luego fueron las chicas quienes lo atacaron. "Conmigo no te metiste porque te frené el carro muchas veces, pero lo que hiciste adentro no estuvo bueno y estaría bien que pidieras perdón. Le dijiste a Mora (Jabornisky) que se fuera a dormir desnuda, en la segunda semana del juego", recordó Martina. "Fue cuando las chicas estaban todas enfermas y yo les pregunté a ustedes, los varones, si podía ir a dormir a su pieza. Vos me hiciste un chiste diciendo que iba a haber una orgía ahí adentro", apuntaló Mora. "Dejalo, finge demencia", cerró Stewart Usher.