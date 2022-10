Atentado a CFK: Sabag Montiel pidió que un candidato de Milei y Espert pague a su nuevo abogado

El 1° de septiembre de 2022, la historia argentina cambió para siempre. Esa noche, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, la pareja de terroristas y sus cómplices Gabriel Carrizo y Agustina Díaz se encuentran detenidos. Mientras la oposición se quejó de que el gobierno pusiera el foco en los discursos de odio que se generaron desde distintos ámbitos, la querella comenzó a buscar la pata política que pudo sostener económicamente a la banda. De a poco, la verdad comienza a salir a la luz.

Carrol con Bullrich y Milei.

Desde el inicio de la investigación, la jueza María Eugenia Capuchetti conoce los vínculos entre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo con bandas de extrema derecha y grupos libertarios, ambos compuestos por seguidores y fanáticos de Javier Milei y José Luis Espert. De hecho, Uliarte participaba de las violentas marchas organizadas por Revolución Federal, la banda de Jonathan Morel, que recibió 9 millones de pesos del Grupo Caputo, a través de una supuesta carpintería.

Hace pocas horas, el abogado de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, afirmó: "Desde el primer momento dije que iremos donde la prueba nos lleve. Hemos recabado toda la información vinculada a las manifestaciones de Morel y del grupo ese y no pueden ser más amenazantes y peligrosas. Más allá de los 'loquitos sueltos' a los que alude Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la otra causa en la que investiga la jueza Capuchetti el atentado”. Y completó: “Antes de funcionar esta carpintería en Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri. Voy a pedir informes sobre ese inmueble”.

Ahora el propio Sabag Montiel puso en el foco de la investigación a un candidato de José Luis Espert y allegado a Javier Milei. Es que a través de una carta de puño y letra, el acusado de intentar matar a Cristina, pidió que se aparte al abogado oficial Juan Martin Hermida y que Hernán Carrol designe y pague los honorarios de un nuevo abogado.

Lo increíble es que Carrol es un ex candidato a concejal por el partido de Espert, Avanza Libertad, en La Matanza. Como no entró, el militante de ultraderecha conformó un nuevo espacio político llamado Nuevo Centro Derecha, que suele realizar marchas en contra del Gobierno Nacional y tiene también como referente al libertario tuitero Dannan, ex novio de la peluquera de Milei, las cosplayer Lilia Lemoine. En esta agrupación habría militado Sabag Montiel durante los últimos meses.

Durante 2020, en la etapa más dura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Carrol organizó las marchas de los antivacunas y los libertarios. De hecho, fue el encargado de la seguridad de Milei durante esa marcha y ahí conoció a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO y por ahora la candidata favorita de Mauricio Macri.

Hace poco, Carrol invitó a Bullrich a un encuentro de su agrupación. También estuvo presente el diputado macrista Waldo Wolff, que suele repartir su tiempo en generar polémica en Twitter junto a su coequiper Fernando Iglesias. El vínculo político del atentado contra Fernández de Kirchner está cada vez más claro.