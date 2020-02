Aumento de tarifas: el Presidente dijo que "no está en carpeta" y contradijo a Santiago Cafiero

"Lo primero no es tener un aumento de tarifas; no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas sino que, lo que tenemos bajo análisis, es qué pasó (con ellas durante la gestión de Cambiemos) para saber exactamente de dónde partimos", dijo Alberto Fernández. El presidente consideró que "es central ver cómo se hizo para saber qué vamos a hacer", y llamó a analizar "el incremento enorme que han tenido en pesos" las tarifas durante la gestión anterior, como así también en "las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas, y eso lo pagaron los argentinos".

“Primero veamos quiénes se llevaron la plata durante cuatro años y después si los argentinos tienen que pagar más o no. Hubo una política para que las empresas se llenen los bolsillos en detrimento de los argentinos, como también hubo una política de pedirle plata al Fondo para fugarla. El que ganó lo que no debía ahora tiene que hacer un esfuerzo y no aumentarle a la gente”, sostuvo.

"Yo voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el ultimo minuto que esté acá, me lo escucharon decir más de una vez, y ese es el compromiso que yo tomé con la gente", señaló Alberto. "Lo mismo nos pasa con el transporte: ¿por qué va a haber aumento si las naftas están congeladas?", observó. Curiosamente, ayer mismo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había dicho que aumentarían las tarifas cuando cese la fecha prevista para el congelamiento, el 30 de junio. Cafiero había anunciado que habría "un aumento de tarifas para los sectores que lo puedan soportar", y aseguró que se mantendría "la lógica de prioridades que los argentinos votaron en octubre".

Alberto, además, criticó duramente al ex presidente Mauricio Macri, quien ayer reapareció públicamente en una reunión de la "mesa chica" del PRO."Le preocupa la economía del país porque sus amigos dejaron de ganar millones, dejaron de expoliar a los argentinos.Creo que tenemos un pueblo maduro y el pueblo sabe de qué hablamos y quiénes hablan", sostuvo, en diálogo con AM750. El Presidente expresó que su prioridad es hacer crecer el "salario real, dentro de la fragilidad de la Argentina" y "mejorar en todos los frentes".