Aumentó la nafta, volvió Abal Medina y Racing llegó a la final: las claves del día

Represalias por tomas de escuelas: CABA quita fondos a viajes solidarios

Desde hace cuatro décadas, alumnos y alumnas de la escuela Normal superior N° 2 Mariano Acosta, hacen un viaje solidario a localidades aisladas en el norte argentino para proveer de elementos de estudio, alimentos, realizar actividades conjuntas e intercambiar experiencias con sus pares.

En el marco del “proyecto Maliman y Huaco”, ambas localidades sanjuaninas recibirían la visita anual. Para dicho viaje, los alumnos recolectan fondos y disponen de un tiempo asignado dentro del calendario escolar. Pero esta semana, supieron que el ministerio de Acuña no facilitará el micro de traslado con los seguros correspondientes (las colectas, kermesse y actividades ad hoc organizadas por los chicos y chicas solventan los demás costos del viaje) ni autorizará los días del calendario escolar para su concreción. Tampoco se justificarían las ausencias de docentes y alumnos en el aula, con lo cual el viaje se hace imposible.

Valentina, alumna del Mariano Acosta contó que “El viaje comenzó, hace 40 años, como un proyecto de donaciones y de ayuda a los pueblos de Maliman y Huaco, pero a lo largo del tiempo el proyecto fue cambiando: hoy lo que nosotros proponemos hacer es un intercambio cultural con les chiques de San Juan, tanto elles como nosotres tenemos realidades distintas, y este viaje sirve para unirlas y poder compartir experiencias únicas” (sic).

Por su parte, Fidel, del mismo colegio, agregó: “El proyecto lleva donaciones a esos colegios, estas se juntan con el esfuerzo de todes les estudiantes, profesores, ex alumes, etc. Llevamos comida, ropa, libros, juegos, electrodomésticos, etc. Estás donaciones son fruto de una comunidad educativa activa, presente, y organizada, pero sobre todo, es el amor que tenemos hacía este proyecto histórico que realiza el Acosta (sic)".

Por último, de todos modos, aclara Fidel, "igualmente vamos a enviar las donaciones a sus respectivos lugares".