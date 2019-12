Aumento por decreto para los privados, dólar y el mensaje de Alberto a los empresarios

Mientras que parte del gabinete mantiene reuniones claves con el sector empresarial, Alberto Fernández se refirió al aporte que espera del sector y marcó la cancha: "Si tengo que actuar, actuaré; pero quiero que los empresarios sean responsables. No puede ser que haya que llevarlos a los latigazos, por favor, seamos razonables". Además, confirmó el aumento por decreto para el sector privado, habló del cepo y del dólar.

El presidente dio una entrevista de cara al regreso del impuesto al IVA a los alimentos que componen la Canasta Básica y pidió que las cadenas de supermercados absorban parte del impacto que se sentirá en el bolsillo. "Tenemos medidas y recursos. No se trata de fijar precios, se trata de ver que las ganancias y las utilidades sean razonables. En la Argentina hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se conocen. Podemos ver simplemente cómo son los costos y ver que tengan ganancias razonables", precisó en diálogo con Radio Continental.

Fernández tampoco descartó una eventual intervención estatal. "Si me decís que el precio del dólar influye en el valor de la venta de un auto lo puedo entender. Pero no tiene sentido (las subas) en productos que no demandan dólares. Lo que estoy haciendo ahora es más una tarea de docencia que de reproche: esto es algo que ocurre hace muchos años en un país con un historial inflacionario tremendo donde muchos sectores empiezan a remarcar precios por las dudas".

Cuando el Estado interviene, se quejan; tienen que hacerlo como un gesto, el esfuerzo que les pido es que no tienen que ganar tanto. Si tengo que actuar, actuaré"

"Cuando el Estado interviene, se quejan; tienen que hacerlo como un gesto, el esfuerzo que les pido es que no tienen que ganar tanto. Si tengo que actuar, actuaré", anticipó, al tiempo que confirmó el pago de un monto mínimo para los trabajadores del sector privado. Se anunciará la primera semana de enero y se aplicará a cuenta de las futuras paritarias del 2020. "Si alguien quiere dar más, puede darlo", explicó, aunque no detalló el monto que analizan por estas horas desde su equipo.

Se mantiene el cepo: "Tenemos que tener cuidado porque no hay dólares"

En tanto, el presidente también confirmó la permanencia del denominado cepo. "Tiene que seguir porque en la Argentina no hay dólares. El cepo lo puso Macri. Ahora estamos viendo con Martín (Guzmán) qué alternativas tenemos para que eso no afecte las inversiones. Tenemos que tener cuidado porque no hay dólares. La gente se enoja por el impuesto, pero el dólar es un bien al que acude la gente porque no confía en el peso. Y está bien: es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana".

"El dólar es un bien que hay que comprar en el banco y cuando un bien falta, son más caros. Nosotros necesitamos dólares para defender la producción. Si uno quiere viajar, puede hacerlo; pero tiene que pagarlo más", finalizó.