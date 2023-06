“Aunque pongan que hay que tener dos brazos...”: la resistencia de Scioli y el día que habló de la interna del 2015

Daniel Scioli habló en vísperas del cierre de las inscripciones de alianzas y dejó en claro que nada de lo que ocurra en las próximas horas le hará bajar su precandidatura a Presidente. "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual", advirtió con ironía, en un día más que agitado para el hasta ahora Frente de Todos.

"No hay ninguna posibilidad de que yo no me presente. Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”, retrucó en una entrevista a Clarín.

Al ser consultado por si podría judicializar la cuestión, el exministro de Desarrollo Productivo fue contundente:“Si critico la judicialización de la política, tengo que ser coherente, pero pido que se respete la voluntad popular".

El día que Scioli se había postulado y le declaró la interna al kirchnerismo

A pocas horas de finalizar la inscripción de alianzas, la interna del Frente de Todos está al rojo vivo, pero el que avisa no traiciona y Scioli ya daba indicios a principios de año no sólo de una posible postulación en estas elecciones presidenciales, sino también de una nueva posición de cara a las internas.

En una entrevista con Argenezuela habló de la interna y del Scioli de 2015 que se jugaba por un lugar privilegiado en la Casa Rosada. "Quiero que mis ideas queden claras y no quede ninguna duda. Ante la duda, no dudo. Cuando muchos me preguntaban qué iba a hacer, la respuesta fue: sentido común, acá estoy", remarcó, en clara alusión a las críticas que recibió por su posición "moderada" en el marco de la interna peronista durante las elecciones del 2015.

"¿Qué diferencia hay entre el Scioli del 2015 y este?", indagó el conductor del ciclo, Jorge Rial. "Obviamente, al no tener la presión del día a día de gobernar la provincia de Buenos Aires, al haber transcurrido siete años con una apertura y una actualización de mi cabeza; con tiempo para estudiar y aprender. En la vida tenés dos caminos: o te resignas o aprendés", respondió.

A su vez, Scioli recordó el debate que mantuvo con su entonces rival, Mauricio Macri; el mismo en el que anticipó punto por punto cuál era la verdadera agenda del candidato de Juntos por el Cambio. "Ya no voy a decir qué es lo que ellos van a hacer, como alerté con Macri y después se dio todo lo que dije. Esta vez, si tengo la oportunidad, no quiero tener la razón, quiero mostrar cuál es la solución".

"Te noto sin la presión de la interna del peronismo, como la viviste en el 2015", señaló el conductor. Y Scioli, por primera vez, reconoció: "Es verdad, de eso también se aprende".