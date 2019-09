Austeridad: Alberto Fernández declaró un patrimonio que en dólares llega a US$ 77.000

La postulación a presidente de Alberto Fernández hizo que tenga que hacer pública, después de diez años, su declaración jurada correspondiente al 2018. El ex jefe de Gabinete afirmó tener un patrimonio total de $2.929.608 lo que al tipo de cambio establecido por la AFIP para ese año ($37.70) representan US$ 77.708; cifra menor al precio de mercado de un monoambiente en la Ciudad,

Los únicos ingresos que declaró en ese año fueron los correspondientes a su estudio jurídico que en promedio representaron $260.000 mensuales. En su DDJJ sostiene que posee la mitad del estudio que declaró en $84.000.

En cuanto a su patrimonio declaró ser el dueño de una casa, de 175 metros cuadrados, que tiene un valor fiscal de $966.282,93 del cual posee el 100% de su titularidad. No obstante ello el candidato presidencial del Frente de Todos vive en un departamento que le presta el ex secretario de Medios, José Albistur, en Puerto Madero en el que no paga alquiler ni, gastos. Según declaró en su momento, la casa se la quedó su esposa luego del divorcio.

En lo que respecta a bienes, declaró además tener un auto Toyota Corolla modelo 2016 valuado en $ 410.000. A Fernández le deben alrededor de $88 mil, aunque tiene deudas por cerca de $400 mil en el Banco Santander, American Express y la AFIP. En 2018, su patrimonio creció un 38,23 por ciento, es decir que perdió contra la inflación del año pasado.

Asimismo no declaró tener acciones, ni tenencias en moneda extranjera. Sin embargo llama la atención que aun cuando vive en una casa prestada si declaró “bienes del hogar” por $96.596.