Avelluto subió una foto del libro de Macri junto a fotos de ladrones y encima culpó al kirchnerismo

El ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, se volvió tendencia en Twitter luego de que publicó una foto en la que se puede ver al libro del ex presidente Mauricio Macri, Primer Tiempo (que el ex funcionario se encargó de editar), en una estantería en donde están las fotos de todas las personas que fueron detectadas robando libros en dicha librería.

La imagen, que el propio Avelluto subió sin darse cuenta del entorno en el que estaban las ediciones de ese libro, se volvió rápidamente comentada en las redes sociales y, de paso, objeto de la militancia opositora al macrismo que se encargó de hacer comparaciones entre Macri y los “ladrones” de libros.

Cuando recién a las varias horas el ex ministro de Cultura se dio cuenta de lo que había sucedido, intentó improvisar una respuesta elegante que derivó en una absurda responsabilización al kirchnerismo y en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Me causan mucha gracia los niños pícaros de twitter con sus comentarios. Se ve que no van mucho por las librerías. El cartel está ahí por si entra Lázaro, Amado, Cristóbal, Cristina o algún otro kirchnerista con cuentas pendientes con la justicia. Los libreros también se cuidan”, escribió.

A eso se le sumó que desde el macrismo también salieron a contrarrestar la campaña y recordaron que el libro de la ex presidenta y actual vice, “Sinceramente”, estaba en un conocido hipermercado con un dispositivo anti robo lo que, para la militancia M, es un indicador del tipo de personas que “buscarían” esa publicación.

“Primer Tiempo” está compuesto de dos partes: una en donde habla sobre cuestiones vinculadas a su paso por la gestión pública al estilo “Sinceramente” ; y la otra en donde hace un análisis más desmenuzado de lo que considera que tiene que hacer Juntos por el Cambio, pero también la clase dirigencia argentina en los próximos años.

Hasta ahora nada que no haya salido desde las usinas de comunicación que tiene a su disposición el ex presidente. Pero, según pudo reconstruir BigBang de fuentes con acceso al libro, Macri volverá a cargar contra un ex funcionario y un ex diputado que tuvieron un rol protagónico en su mandato.

Se trata del ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. “En el libro se van a profundizar algunas de las críticas públicas que hizo Mauricio (Macri) en las entrevistas anteriores. Hay un hilo conductor en el que van a estar mencionados dirigentes de la oposición y nuestros”, explicó una de las personas con acceso al texto.

“Si estaba tan enojado con ellos, ¿por qué no echó a Frigerio e impidió que Monzó renueve como titular de la Cámara?”, respondieron desde el entorno de ambos dirigentes ante la consulta de BigBang en donde además relativizaron la critica debido a que consideran que, como consecuencia de la imagen negativa del ex presidente, genera el efecto contrario. “Diferente es que las declaraciones así vengan de otro de los espacios dentro de Juntos por el Cambio”, agregaron.