Axel Kicillof: "Ahora que son oposición, no traten de obligarnos a hacer macrismo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó en muy duros términos la "herencia" de su antecesora María Eugenia Vidal y se manifestó satisfecho con lo hecho hasta hoy por su gestión. Kicillof le concedió una extensa entrevista al periodista y actual director de Radio Provincia, Marcelo Figueras, que se publicó en el portal El Cohete a la luna. Aquí, las principales declaraciones.

Durante mucho tiempo no se conoció ninguna mala noticia a nivel nacional sobre la provincia de Buenos Aires. Parecía que acá no se había robado ni una bicicleta en cuatro años, y eso tiene que ver con la cobertura mediática.

El Banco de la provincia se endeudó en LELIQs, uno de esos títulos públicos que emitió Macri. La provincia financiaba a la Nación con esos títulos que además, a su vez, eran comprados por bancos y generaban una enorme ganancia para ellos. Así que entraban dólares pero no eran para la provincia, sino que a través de un proceso de reciclaje terminaban saliendo al exterior.

Este drama se vivió muchas veces en Argentina: programas de fuerte ajuste del gasto público que generan un déficit de las cuentas públicas que se salda endeudando al Estado, mientras las divisas se usan para negocios financieros.

La provincia tenía aprobados créditos internacionales por sumas muy grandes para hacer obras muy importantes. (...) ¿Sabés cuál era el grado de ejecución de esos proyectos, cuánto de ese dinero se había usado para concretarlos? Un 6%. Había disponibles 1500 millones de dólares y tuvieron una casi nula ejecución.

La forma en que usaron fondos para publicidad o pagos a medios de comunicación… ¡Recursos inmensos!

Dijeron que la educación era importante, pero tan pronto fueron gobierno sometieron al sector al deterioro, el abandono

Endeudaron a la provincia de una manera muy irresponsable, inexcusable; no se puede explicar por qué lo hicieron de esa manera, para qué tomaron tanta deuda en dólares si no necesitamos dólares en la provincia, por qué concentraron todos los vencimientos en el periodo siguiente.

Yo no vengo prometiendo voy a hacer tantos kilómetros de rutas, voy a hacer tantas escuelas. Lo que digo es que hay prioridades que atenderemos antes: la cuestión del hambre, la cuestión social, la pobreza. Después están la producción y el empleo, vamos a destinar los recursos que tengamos —muchos o pocos—, a reactivar el aparato productivo de la provincia, que es el de la Argentina. Prácticamente hablamos de lo mismo, porque casi el 50% de la industria nacional está en este territorio. Con el sector agropecuario pasa algo parecido.

Ahora que son oposición no traten de obligarnos a hacer macrismo, porque no lo vamos a hacer. No vamos a restringir los gastos en cuestiones básicas, vamos a hacer lo imposible.

Tal como está planteada la composición de las Cámaras, ninguna ley que le disguste a mi oposición podría salir. Y sin embargo, hubo una elección que ganó una fuerza política que es el Frente de Todos, con un resultado muy contundente. Entonces, ¿cómo hacemos? Si Cambiemos sólo va a votar aquello con lo que está completamente de acuerdo, deberíamos terminar sólo con leyes macristas. Pero este no es un gobierno macrista. Entonces vamos a tener que encontrar otra solución, de cara a la sociedad.

Este año la provincia tiene 2900 millones de dólares de vencimientos de deuda. Nosotros aclaramos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender, porque no dejaremos a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas y con las escuelas rotas, porque ha habido cuestiones trágicas vinculadas con esto, con el mantenimiento de las escuelas. No vamos a atender esos vencimientos de deuda a costa de un deterioro mucho mayor en la provincia.

si uno mira las estadísticas de hechos delictivos, de seguridad, no mejoraron. Empeoraron en casi todos los renglones.

La capacidad de las cárceles de la provincia es de 25.000 internos. Entonces están conteniendo el doble de lo que soportan. Se generó una situación de hacinamiento.

Todo esto no se arregla en dos minutos.Estoy muy conforme con lo hecho en tan poco tiempo.

Dejar de caer ya es mucho, cuando uno viene de tanta pérdida y tanto deterioro.