Axel Kicillof y su mirada antes de las elecciones: "Necesitamos una estrategia ganadora"

El año electoral se vive a flor de piel y así lo demostró Axel Kicillof en una entrevista exclusiva con Jorge Rial en el programa Argenzuela, por C5N, donde aseguró que para este año necesitan de una estrategia ganadora para evitar que vuelva la oposición, porque lo que está en juego es “muy grande”.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires advirtió que tienen que ir por todo para quedarse con las elecciones y sobre eso, también explicó que a diferencia del anuncio que dictó Horacio Rodríguez Larreta, en provincia no habrá un desdoblamiento de las elecciones.

"Nosotros necesitamos una estrategia ganadora. Lo que hay en riesgo es muy grande. A la oposición no se le cae una idea, solo hablan de ajuste y de quitar derechos. Hace unos días la escuchaba a Patricia Bullrich decir que 'las provincias gastan y no producen'. Eso es una incongruencia. Lo que pasa es que en que no sabe nada de economía, pero, si le tiene la idea fija al ajuste y a la quita de derechos", comenzó.

"Acá hay que aclarar que significa achicar el Estado. Achicar al Estado es menos salud, menos educación, menos obra pública. Hoy en la provincia de Buenos Aires los niveles de actividad que hay tienen mucho que ver con la obra pública. La obra pública genera un multiplicador sobre el sector privado", explicó, haciendo referencia a Javier Milei, quien propuso terminar con la obra pública.

Asimismo, Kicillof enunció que entre los candidatos de Juntos por el Cambio no hay nada nuevo para presentar. "Hay una ex ministra de de la Rúa que bajó los salarios un 13% y un interventor del PAMI de De La Rua. Son los que dejó Macri. Macri no se va porque él quiso, se fue porque la gente no lo quiso".

De cara a las elecciones, el gobernador de la provincia advirtió que ve que hay una campaña en su contra con el fin de debilitarlo. "En los últimos días se vio mucha virulencia. La campaña largó con la cuestión de los fallos de los fondos buitres en el exterior. Todo tiene olor al 2015. ¿Justo en año electoral salen dos fallos seguidos de los fondos buitres desde el exterior contra nuestro gobierno? No es casualidad", planteó.

Por lo mismo, aseguró que desde Juntos por el Cambio saben que para "sacar derechos" tiene un solo obstáculo y es ganar la provincia de Buenos Aires, por eso es que piensan ir por todo. "Ellos dijeron que si no ganan la provincia no van a poder hacer lo que esperan hacer en la Nación que es lo mismo que hizo Macri más rápido y más hondo. Va a ser una campaña muy virulenta", manifestó.