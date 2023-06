Bajo un clima de protestas y tensión, Morales volvió a culpar al Gobierno y habló de "golpe de Estado"

Mientras que en Jujuy sigue bajo un clima de permanente tensión, entre marchas y protestas con cortes de ruta, el gobernador y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, denunció que en la provincia "hubo un intento de golpe de Estado" y no dudó en volver a apuntar contra el presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Los violentos que atacaron la Legislatura y que estuvieron también en las marchas y que están buscando un golpe de Estado, un golpe institucional en la provincia, no tienen nada que ver con lo que han hecho los docentes", sostuvo el funcionario provincial.

Y siguió: "Los docentes han ejercido el derecho a manifestarse pacíficamente, que lo que establece nuestra Constitución anterior y la reformada, de modo tal que no hay ningún problema". Bajo su punto de vista, "los docentes se paran al costado con sus carteles, hacen un reclamo, pero no cortan". "Esto no, no tienen nada que ver con el conflicto docente", resaltó sobre el clima de protestas y cortes de rutas en rechazo a la reforma constitucional que se viven en su provincia.

El gobernador jujeño dialogó con LN+ y disparó: " Son muchos dirigentes del Frente de Todos, del kirchnerismo, de la izquierda, se ha politizado totalmente, ha habido gente extraña que ha venido desde hace un mes a incentivar la violencia. Acá hubo un intento de golpe de Estado, por eso ratifico la responsabilidad que tienen el Presidente y la Vicepresidenta".

Y sentenció: "Que el presidente ratificó que forman parte del conflicto porque mandó a realizar una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma que es progresista, que genera derechos y a la que se opone al FdT porque prohíbe los cortes de ruta y prohíbe los cortes de calle, y manda reglamentar el derecho a la manifestación para que no colisione con otros derechos en el marco de los estándares de los organismos internacionales. sin estigmatizar y sin criminalizar”.

El jueves, el Gobierno extendió un nuevo ofrecimiento salarial a docentes, mientras se celebraba la liberación de algunos detenidos tras la feroz represión ocurrida el martes por la aprobación y jura a la reforma parcial de la Constitución provincial. Los reclamos exigían la nulidad de los 66 artículos modificados en la Carta Magna jujeña o bien que el Ejecutivo provincial avance en su “inmediata” derogación.

De hecho, durante la jornada de ayer se inició con una masiva marcha liderada por gremios docentes de Jujuy en el marco de un paro general que contó con el acompañamiento de la Ctera nacional adhiriendo a la medida fuerza en todo el país tras la represión policial del pasado martes en la capital provincial. "Hoy las calles son nuestras aulas", expresó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

La secretaria aseguró que seguirán "insistiendo" en que "la represión no es una solución a la conflictividad social, y quienes protestamos no somos delincuentes". Con la premisa "Arriba los salarios, abajo la reforma", se sumaron trabajadores estatales, organizaciones sociales, agentes del sistema de salud en un claro mensaje destinado al gobernador Gerardo Morales para que “escuche al pueblo”, sobre las consignas de aumentos salariales y condenaron las acciones represivas.

El reclamo contó con la presencia de secretarios generales y dirigentes docentes de Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Santiago del Estero, CABA, Buenos Aires, Neuquén, entre otras provincias. Hacia la tarde los referentes de los educadores se reunieron con autoridades de Gobierno en las instalaciones del Ministerio de Educación provincial, en la zona sur de la capital para retomar la discusión salarial.

Sobre ese punto, el ministro de Finanzas y Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, indicó que el ofrecimiento alcanza los “200 mil pesos como mínimo de salario docente para un educador que no tenga antigüedad”. Más adelante precisó que se pagará por la hora cátedra $4.000 y ello “va disparando los distintos conceptos”. “Hemos hecho aumentos en muchos conceptos y llegamos a un valor mínimo para los haberes del mes de junio”, aseguró..

De acuerdo con Sosa, la reunión se abrió “denunciando la represión y solicitando que las autoridades garanticen que ningún manifestante se sienta amedrentado, como también la liberación de los detenidos”. “Hemos denunciado que la reforma de la Carta Magna no tuvo el consenso de los docentes porque no garantizó el dialogo, la escucha y análisis y esto generó el enojo”, agregó la educadora.

En relación a la propuesta salarial del Gobierno afirmó que está “supeditada a la aceptación, es decir si no aceptamos la oferta nos van a liquidar el sueldo con incrementos del mes pasado y la aplicación de descuentos por los días de huelga”. Sobre el concepto denominado Presentismo, “se logró que se convierta en otra nomenclatura” y seguirá en discusión, mientras que la hora cátedra “pasará a $4.000 y lleva un salario básico de 15 horas a $60.000”.

Los docentes Cedems y la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) llevarán la propuesta a sus asambleas, aunque cabe recordar que en todo momento pidieron “un piso salarial que iguale la canasta básica ($217.000), además de aumentos al salario básico y la hora cátedra, entre otros puntos. “Vamos a poner a consideración de las bases esta propuesta y son ellas las que decidirán su aceptación o no”, dijo tras la reunión Silvia Vélez, secretaria general de Adep.

De esta manera, los maestros tomarán decisiones en el Congreso gremial sobre el salario básico que escalará a $62.000. La negociación se extendió por más de dos horas y en todo momento se mantuvo en paralelo la manifestación de la comunidad educativa a las afueras del edificio gubernamental, con incesantes cánticos especialmente creados para potenciar sus demandas.

En tanto, persistían múltiples cortes de rutas en la provincia, donde las comunidades indígenas exigieron la “nulidad” o “derogación” del texto normativo y denunciaron “la persecución y cacería” contra dirigentes nativos. “Quedó en evidencia la actuación del Gobierno utilizando camionetas sin patente, allanamientos sin orden judicial”, por lo que “vamos a responsabilizar al Ejecutivo por la integridad física de los referentes comuneros”, advirtieron.

Por la noche, otro colectivo de manifestantes celebraba en inmediaciones de las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, la libertad de algunas de las personas apresadas durante el ataque represivo del pasado martes. Abogados de derechos humanos señalaron este jueves a Télam que se agotaron los plazos procesales de las personas privadas de su libertad por lo que “no había motivos para tenerlos encarcelados”. Poco después de las 21 habían recuperado su libertad los primeros detenidos, al tiempo que los activistas expresaron su repudio al enfatizar que “no es un delito protestar”, para luego poner en tela de juicio el “violento accionar de los efectivos policiales, realizando una cacería de ciudadanos”.

Para conseguir la liberación de los afectados, los asesores legales realizaron ante el Poder Judicial de Jujuy presentaciones de habeas corpus, con el cual se expresaban en contra de la “privación ilegítima de la libertad” y solicitaban el cese de detención.