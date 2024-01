Balance del paro, amedrentamiento de Bullrich y plan de lucha: cómo sigue la pelea contra Milei

El movimiento obrero organizado pegó como un solo puño contra las medidas de ajuste del presidente Javier Milei, durante el primer paro general que la Confederación General del Trabajo (CGT) le realizó al nuevo gobierno a sólo 44 días de su asunción. Sin embargo, es un hecho que los balances del conflicto no son los mismos para los distintos sectores políticos que lo componen.

En este sentido, BigBang habló con dos referentes distintos para lograr concebir cómo, desde diferentes espacios de la lucha gremial organizada, se analizó el paro, los mecanismo de amedrentamiento que aplicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la necesidad de definir cómo continúa la pelea para que no se retroceda en más derechos laborales.

Para el secretario general de la Unión Ferroviaria de Haedo en el ferrocarril Sarmiento, Rubén "El Pollo" Sobrero, existen dos lecturas de la movilización que hubo el 24 de enero en la Plaza de los Dos Congresos, porque "muchos dirigentes que estuvieron ahí se vieron obligados a convocar a un acto que no quisieron realizar".

Rubén "El Pollo" Sobrero en BBN.

"Se vio en la composición de la plaza, que si la CGT hubiese querido llamar de verdad, hubiese convocado mucha más gente. No llegaron a llenar ni siquiera la mitad de la plaza, mientras que era muy contundente ver algunas columnas de izquierda que, en algunos aspectos, tenían más presencia que algunos gremios", opinó el ferroviario, sin dejar de elogiar ciertas columnas como las de Camioneros, UOCRA, UPCN y ATE.

"Lo otro a lo que le tenemos que poner un ojo, analizar y ver como nuevo fenómeno, son las asambleas populares de los distintos barrios. Nosotros desde Ferroviarios estamos coordinando con estos espacios. Los compañeros en el Oeste votaron marchar con Ferroviarios, que es muy importante, porque hubo una unión de asambleas con el movimiento obrero, y la verdad que movieron muchísima gente, con una vanguardia distinta a la que vimos en el 2001 -más abierta para las discusiones y para movilizar- en la que hay que poner el ojo, porque me parece que de ahí puede salir uno de los movimientos que pueda enfrentar de verdad al gobierno de Milei", analizó Sobrero.

Esta concepción de que en la CGT no se jugaron con toda para movilizar, no es compartida por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Capital Federal, Daniel "Tano" Catalano. "La movilización fue multitudinaria en todo el país. Están llegando fotos y videos de las 24 provincias: fue algo masivo, contundente, de alto acatamiento. Nosotros todavía no podemos medirlo porque en el Estado es imposible hacerlo, sobre todo por las escalas horarias distintas que tienen en cada lugar, pero para nosotros fue contundente", aseguró.

El secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano.

El estatal también defendió las palabras que ofrecieron en el acto los dirigentes de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano. "Fueron muy rústicos, muy fuertes, muy concisos, muy justos. Ahora hay que ver y evaluar el día después, cómo el gobierno toma lo que sucedió. Porque hubo millones de trabajadores en todo el país, con una contundencia que no tiene precedentes", afirmó.

Durante la movilización atada al paro general y al acto, los sectores sindicales se encontraron con un escollo por parte de las fuerzas de seguridad, que realizaron piquetes en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a pedido de la ministra Bullrich y su protocolo. Además, la funcionaria impulsó una lucha activa contra la huelga, que hasta contempló descuentos a quienes se adherían.

"El mecanismo desmovilizador funcionó, primero porque perdías el presentismo que se paga trimestralmente, y después porque te descontaban el día. O sea que ya con esas situaciones que impusieron hubo un marco de de presión sobre el laburante de a pie", reconoció Catalano. "Pero creo las columnas de los estatales fueron masivas, tanto las de UPCN como las de ATE, por lo que el apriete que llevaron adelante, no tuvo el eco que ellos esperaban.", agregó.

Nazca y Avellaneda. Las veredas vacías y la ministra Bullrich con los comerciantes que no pararon.

"Bullrich salió a recorrer un barrio en medio de una movilización para sacarse fotos con la gente, como cuando estábamos en pandemia, todos resguardándonos del virus, y ella salía a cortar calles, invitando a la gente que se enferme. Es una señora que tiene como bastante problemitas, que los tendría que tratar", caracterizó el estatal.

"Nosotros en mi campaña como candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Izquierda, y en el gremio inclusive, si sabíamos algo era que el plan de la motosierra no era para la casta, sino para los trabajadores. Y que sin represión no entra", sentenció, por su parte, Sobrero.

Para el ferroviario hubo un momento previo, durante la marcha del 20 de diciembre, en el cual costó entrar a Plaza de Mayo, pero que eso cambió cuando el movimiento obrero ganó la calle. "Esto en televisión no salió, en la Avenida de Mayo y a tres cuatro cuadras de 9 de Julio, estaba todo cortado y había gente caminando por la calle como si el acto hubiese sido en la Casa Rosada. Hubo muchas cosas que el periodismo tapó, pero que los que estuvieron ahí lo vieron", reveló.

Una postal del primer paro general contra Javier Milei.

Para Sobrero, el futuro del protocolo antipiquetes no es positivo para el gobierno nacional. "Me da la impresión de que les va a costar muchísimo aplicarlo y es algo que no vino para quedarse. Bueno, va a depender también de la pelea que demos nosotros, pero me parece que estamos en condiciones de poder enfrentarlo", asintió. "Se van a encontrar con un escollo tan grande, tan grande, que le va a costar muchísimo poder aplicar lo que se trate dentro del Congreso, más allá de que se apruebe o no", añadió.

A la hora de la discusión acerca de definir un plan de lucha, el ferroviario señaló que ve a muchos dirigentes sindicales que no quieren hacer. "Lo que también veo son decisiones de muchos compañeros de base, de muchos activistas, de las asambleas populares, y algunos gremios, que se ven obligados a salir", remarcó. Esta realidad, según Sobrero, podría derivar en "un ascenso que sobrepase a esas direcciones" que no quieren dar la pelea a fondo.

El ejemplo del ferroviario fue el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el cual durante todo el año pasado no convocaba a ningún paro contra las políticas del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. "Entonces convocaban los SUTEBAs opositores, que tienen nada más que tres seccionales, y los paros superaron el 80 por ciento de acatamiento".

Pablo Moyano de Camioneros fue uno de los que habló en el acto en la Plaza de los Dos Congresos.

"Nosotros estamos esperando que haya un ascenso en el movimiento obrero para sacarse de encima toda la mierda esta que es la burocracia sindical, y creo que puede ser un proceso que sí lo cuidamos, lo alentamos, sin sectarismos y acompañando los tiempos de los compañeros que están surgiendo, podemos estar en condiciones de hacer algo interesante que pueda ser una dirección que le dé una alternativa", propuso.

Esta intención de no dar la pelea a fondo por parte de algunos sectores gremiales, no es compartida para nada por Catalano. "La CGT se planteó un plan de lucha que está clarísimo, que es atacar en distintos frentes. Por un lado, el marco jurídico, que lo viene llevando adelante con creces, por el otro la articulación social en las calles, que le dimos un "parazo" enorme parido por la propia central. Además, la articulación para que los diputados y senadores no tengan la posibilidad de actuar sin mirar a los ojos a su pueblo. Me parece una estrategia brillante, que está dando frutos, que deja al descubierto a quienes están traicionando a la patria y están avanzando en acuerdos a espaldas de su propia comunidad", sentenció. "No se puede pensar, es que no está habiendo en este momento una estrategia y una articulación desde el movimiento obrero", sumó al respecto.

"El paro es solamente un instrumento, entre un montón de instrumentos y un montón de cosas previas para hacer. No se puede paralizar el país por tiempo indeterminado. Vos no podés alegremente tomar medidas que después nos van a estar aprobadas por los trabajadores y trabajadores, porque parte de lo que hay que mirar es que un universo muy grande de nuestros compañeros de trabajo votaron a Milei. Entonces vos no podés parar y que tus compañeros no lo hagan", explicó el estatal.

Las autoridades de la CGT el día que llamaron al paro general contra Javier Milei y su política de ajuste.

Lo cierto es que en las aspiraciones de Sobrero para conseguir un plan de lucha, no hay pedidos de paro por tiempo indeterminado, sino propuestas mucho más concretas. "Para bajarlo a tierra: cada vez que hay un conflicto, la CGT tiene que rodearlo, mínimamente. Por ejemplo, atacan a Canal 7 y tenemos que ir todos, no tiene que ser un conflicto de los trabajadores de Canal 7 contra el gobierno, tiene que ser contra todo el movimiento obrero. Tiene que haber una ofensiva de movilizaciones exigiéndole al gobierno no avanzar con las privatizaciones", reclamó. "Tiene que haber una coordinación en la lucha. No podemos dejar ningún conflicto solo", agregó.

"No nos puede pasar lo mismo que pasó en los 90, que el gobierno de Carlos Saúl Menem atacó primero a Telefónicos, como bandera de lucha, y cuando los derrotó, después lo hizo con los Ferroviarios, con la complicidad de gremialistas como José Ángel Pedraza y Omar Maturano desde adentro. Una vez que pasaron esas dos privatizaciones, los demás no opusieron mayores resistencias", recordó. "Si ese proceso ya lo conocemos, lo que tenemos que hacer ante el primer ataque a una empresa como YPF, ARSAT, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles, que digan 'vamos a privatizar', tenemos que rodearlos de solidaridad. Si no, va a ser muy difícil", concluyó.