Balance previo a las PASO: las campañas de Macri y Alberto Fernández bajo la lupa de especialistas

Faltan cuatro días para que se vote en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y en breve comenzará a regir la veda electoral. Con una campaña casi al borde su finalización, BigBang decidió consultar a especialistas en comunicación política para que analicen las estrategias de los dos principales contendientes de los comicios, el actual presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández (Frente de Todos).

“El oficialismo lo que tiene es que tienen una gran capacidad de respuesta en la comunicación diario, pueden tomar algo como lo de 'cuchuflito y pindonga' y armar una estrategia rápida. Eso no se ve en el Frente de Todos. En eso sí es el mejor equipo de los últimos 50 años”, afirmó la consultora política y especialista en coaching e imagen, Daniela Avruj.

“En la provincia se tomó una frase muy fuerte. La provincia estaba de rodillas y la pusimos de pie. Elegir el camino más difícil pero de una manera mucho más gráfica y casi con una imagen. Hay propuestas, no”, agregó Avruj.

En cuanto al Frente de Todos, Avruj, consideró que se trata de tres campañas en una lo que “en términos comunicacionales genera un abismo bastante importante”, no obstante ello remarcar que en vez de hablar de varios temas, Alberto Fernández procuró concentrarse en uno que es el que más le duele al oficialismo: la economía.

“Se concentró mucho el mensaje opositor en el término. La agenda estaba copado desde el momento en el cual la gente no llega a fin de mes. No hay forma de escaparle porque la gente no llega a fin de mes. Concentrarse el mensaje para llegar a todo el mundo con un mensaje homogéneo. Fueron todos a enfocarle en la economía. Por eso habla Alberto Fernández del dólar, de la no liquidación agrícola”, remarcó.

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales (ALICE), Mariano Riorda, que también dirige el posgrado en comunicación política de la Universidad Austral, consideró que una de las falencias centrales del discurso oficialista es la negatividad. “Se sube la apuesta todo el tiempo hacia la negatividad, descalificando a los adversarios en esta lógica de populismo versus república”, sostuvo.

Pero no sólo, Riorda además plantea los problemas a futuro que puede llegar a tener el discurso del oficialismo. “La polarización tiene un problema central que es que estas en un enfrentamiento cara a cara con los que luego vas a tener que acordar para buscar gobernabilidad”, concluyó.

“El problema es que no le están resolviendo los problemas que la gente quiere. Las demandas más grandes de la sociedad tienen que ver con inflación, alimentación y seguridad que es un tema que si bien hoy el Gobierno se dio cuenta que había desatendido a su núcleo duro y en algún momento Pichetto le volvió a hablar de eso”, consideró Avruj.

En lo que respecta al Frente de Todos, Avruj remarcó que el problema de fondo en la campaña es que todavía los intendentes y los gobernadores que apoyan a Fernández tienen problemas a la hora de “hablarle a la gente”, de mostrarse más cercanos con el vecino.

Mientras que para Riorda la principal falencia de la campaña del Frente de Todos pasa por la rigidez discursiva y la falta de elaboración de una campaña segmentada de acuerdo a cada una de las realidades de las diferentes provincias.

“En primer término podría decirse de que así como el oficialismo mostró esa capacidad, la oposición tuvo más rigidez argumental de estilo y estética narrativa y el no priorizar regiones en el país. Con el correr del tiempo corrigieron. Su virtud fue salvar esa dificultad que generalmente tienen las oposiciones de partidos con muchos despliegue territorial en donde conviven múltiples sectores para empezar a amalgamar la campaña para personalizarla muy asimétricamente en la figura de Alberto”, concluyó Riorda.