Beatriz Sarlo y la historia real de la "vacuna bajo la mesa": quiénes la contactaron y por qué

La escritora Beatriz Sarlo declaró hoy ante la Justicia por la causa del Vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud durante la gestión de Ginés González García, luego de que ella misma manifestara en declaraciones a la prensa que le habían ofrecido "por lo bajo" la posibilidad de vacunarse. "No me vacuné porque tengo ética", precisó la intelectual al momento de ingresar a Comodoro Py para declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

Lo cierto es que, según pudo reconstruir BigBang, quienes le ofrecieron la chance de poder aplicarse una dosis de la Sputnik V fueron las autoridades de la provincia de Buenos Aires, pero en ningún momento se planteó la posibilidad de una vacunación "por fuera" del cronograma o "por debajo de la mesa", tal y como indicó la intelectual en los medios.

En enero de este año, el gobernador Axel Kicillof enfrentaba -en línea con el Ejecutivo nacional- el desafío de iniciar la vacunación en territorio bonaerense, mientras desde la oposición se cuestionaba con crudeza -y sin argumentos- la efectividad de la Sputnik V.

El motivo que explican desde la provincia de Buenos Aires, y por el cual según decidieron ofrecerle la posibilidad de vacunarse a Sarlo, fue la “campaña de desinformación” contra la vacuna Sputnik V que se comenzó a arengar en el país antes de que se publiquen los resultados preliminares de la Fase 3 por parte del Instituto Gamaleya, el laboratorio que desarrolló la mencionada vacuna.

En ese contexto, y para intentar generar confianza en la población, es que las autoridades provinciales empezaron a convocar a diferentes celebridades. Algunos casos, como fue el del periodista Mauro Viale incluso fue público, ya que el mismo lo contó al aire en su programa que se emite por la señal A24.

A fines de enero, el 26 de ese mes, el propio Kicillof sostuvo en conferencia de prensa que de la totalidad de las dosis recibidas se iban a destinar 100 para “la campaña de concientización”. Seis días antes, el 20 de enero, el Ministerio de Salud, con una recomendación de la ANMAT, había aprobado el uso de la Sputnik V para mayores de 60 años.

La idea de Kicillof era que esas 100 personalidades provinieran de diferentes ámbitos: cultura, deporte, intelectuales. Es por eso que el 22 de enero empezaron las tratativas con diferentes referentes de esos espacios. El nexo con Sarlo empezó comenzó mediante la esposa de Kicillof, Soledad Quereilhac, quien a su vez se contrató con el Director Editorial de Siglo XXI, Carlos Díaz, que ya había publicado los escritos de Sarlo, pero también los de Kicillof y su esposa.

Según reconstruyó BigBang, Díaz le envió un mail a Sarlo explicándole el ofrecimiento de las autoridades bonaerenses. “Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA). Es todo 'por derecha', nada trucho. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso”, le escribió Díaz.

“Sabés que a mí no se me juega nada en esto así si decís que sí o que no todo me parecerá muy bien. Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes.”, concluyó el correo.

Una hora y media después, la escritora le respondió el correo rechazando la invitación. A los pocos días, Sarlo en una nota con la señal de noticias TN dijo que el ofrecimiento había sido “por debajo de la mesa”.

Días después, el Instituto Gamaleya publicó los primeros resultados de la Fase 3 en la revista de divulgación científica The Lancet, algo que fue celebrado en el Gobierno Nacional y provincial. En ese momento, Kicillof decidió dar por terminada la campaña de concientización.