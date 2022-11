"Berni aguanta a los asesinos": la bronca de la mamá de Facundo Astudillo Castro por la falta de Justicia

La psicosis generalizada que se vivió en los primeros meses de la cuarentena estricta que se abrió por la pandemia de COVID-19, fue una usina de casos de violencia institucional y de crímenes policiales que se repitieron en todo el territorio nacional.

El más emblemático de ellos probablemente fue la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, el joven de Bahía Blanca que fue encontrado 115 días después de su ausencia el 30 de abril de 2020 en Mayor Buratovich, y de quien la autopsia determinó que había muerto producto de una asfixia por sumersión, la cual se dio de forma no natural y violenta.

Su mamá, Cristina Castro, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, hizo del pedido de justicia por una bandera a la cual todas las personas que sufren violencia policial en la Argentina se puedan aferrar y hacer propia, en el camino de encontrar toda la verdad sobre lo que le pasó a su hijo.

"Mi pedido de justicia se encuentra trabajando todos los días en la causa", aseguró ante BigBang la madre de Facundo. "Las dos querellas, tanto la familiar como la de la Comisión, estamos generando nuevas pruebas, ayudando a los fiscales, colaborando en lo que se nos pide y tratando de que no nos duerman la causa, porque sabemos que en la Justicia hay tiempos de parate y de avanzar muchísimo", confirmó.

Para el sector que busca la verdad en la causa que lleva la jueza María Gabriel Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, está claro que las fuerzas de la Policía Bonaerense son responsables, y tienen muchas pruebas presentadas para afirmarlo. Aunque reconocen que a la hora de encontrar una jerarquía detrás del encubrimiento del crimen, hay que apuntar lo más alto posible.

"Es terrible que Axel Kicillof, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no tomen cartas en el asunto y sigan bancando al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Porque ellos lo aguantan y él a los asesinos y esto es un gran círculo", denunció Cristina. "Siempre dije que no solamente era un charlatán y hasta el día de hoy me pregunto por qué lo siguen apoyando", se cuestionó.

"Berni ya se tendría que haber ido hace muchísimo tiempo. No creo que lo dejen por nada bueno", continuó Castro. "Hasta el día de hoy sigo sin comprender por qué siguen apoyando esta vena de la dictadura que no se cerró, que se ve tanto en él, como en toda la Policía donde sigue fluyendo ese terrorismo de estado donde salen a matar, golpear e insultar al otro", reflexionó.

Para Cristina esta relación entre represión y estado "es el cuento de nunca acabar", y aseguró que le produce "mucha tristeza saber que en esta Argentina tan marcada por estos casos, sigan bancando a los mismos terroristas de siempre".

"No solamente en este gobierno hubo desaparecidos en democracia, en cada uno ha habido", reconoció la mamá de Facundo. "De no modificar las leyes, la parte encubridora -tanto policial, como fiscal y del gobierno-, las cosas no van a cambiar y vamos a seguir teniendo desaparecidos y asesinatos en gatillo fácil", previó.

"El silencio que se ha hecho ahora con esta última muerte es terrible", expresó en relación al asesinato policial de Esteban Rafael Eduardo Bellido, el vecino de 39 años de Virrey del Pino por el cual todavía 11 efectivos policiales continúan detenidos.

"Me sorprendió muchísimo la gente rodeando el cuerpo y tratando de cuidar que la Policía no plantara nada en el lugar", celebró. "Estamos despertando conciencias y estamos luchando todos juntos, ya sea familiares de víctimas o vecinos comunes, contra un Estado ausente y una represión estatal", añadió.

"Los casos de violencia policial en estos últimos tiempos me generan mucho desgaste físico y psicológico. Me genera angustia, bronca, impotencia, saber que por todo lo que peleamos los familiares no viene dando buenos frutos", reclamó la empleada en una estación de servicio.

"Por eso el despertar de las familias es importante. Creo que si no tuvieran el apoyo que tienen de arriba, no desaparecerían personas o por lo menos serían juzgados como lo que son: simples asesinos de personas comunes. Ese odio desatado hacia el otro, hacia el joven principalmente, es algo que genera asesinatos", analizó Cristina, quien explicó que esta ira "nace en ellos" y que pidió que cuenten con psicólogos dentro de las fuerzas "que les hagan entender".

"Para que no vuelva a suceder lo que le pasó a Facundo, tenemos que crear nuevas leyes, activar las que ya existen, educar a los policías que tenemos para que entiendan que el joven, el otro, el ciudadano común, no es su enemigo", afirmó Castro. "Su enemigo son otras cosas: los narcos, los delincuentes", agregó.

"La violencia desatada no son casos aislados, es porque tienen apoyo. Estamos en el país que banca todo. Si un policía mata, los otros los encubren, salen corriendo a buscar armas, drogas, a ensuciar a la familia", protestó Cristina.

La madre sabe que la búsqueda por justicia para su hijo continúa día tras día y dictamen a dictamen, pero que todo avance conseguido fue gracias a la insistencia de las querellas que no se quedaron quietas. "Estamos todos los días trabajando por nuestro pedido de justicia, que sé que va a llegar -y pronto-", se esperanzó Cristina Castro. Y no está sola.