Berni dijo que hubo un "intento de desestabilización" y deslizó que habrá sanciones a los policías de la Bonaerense

Tras varios días ausente y en medio del conflicto con la Policía Bonaerense, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, aseguró que la protesta de uniformados frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof realizada el lunes por la noche fue un “intento de desestabilización”. Berni reconoció que sabían que estaban “ante la puerta de un conflicto” por la “crisis que sufre la policía de la Provincia”.

En declaraciones a Todo Noticias, el ministro de Seguridad aseguró que el aumento salarial dispuesto ayer por el gobernador Kicillof “fue un acto de justicia”. Berni además adelantó que durante las protestas hubo barrabravas y señaló que se llevará a cabo una “auditoría muy finita para determinar responsabilidades”.

"Vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la legalidad, no es lo mismo aquel que sacó su patrullero y lo dejó en el piquete que aquel que no pudo ir a trabajar porque no tenía ese patrullero”, sostuvo en su primera entrevista televisiva tras el duro conflicto con la Policía Bonaerense.

"Cualquiera que vaya a una comisaría se da cuenta de que dan vergüenza. Hay cosas infrahumanas, que desnaturalizan la esencia de la Policía”, remarcó el ministro de Seguridad bonaerense, quien además ejemplificó la crisis dentro de la fuerza: “Los efectivos tenían que empujar sus propios patrulleros para que arranquen”.

Por otra parte, señaló a la gestión de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y remarcó que hizo "marketing político" con la seguridad. “Abrió 36.000 sumarios, más de un tercio de la Policía. De esos 36.000, solo echó al 4,2 por ciento. Y dejó 30.000 sumarios abiertos. Esa fue la lucha contra las mafias”, sostuvo.