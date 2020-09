Berni habló de "policías infiltrados" y dijo que los funcionarios de DD.HH. "son puro bla, bla"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo en un mano a mano con Romina Manguel que los oficiales de la Policía y ex uniformados que se manifestaron la semana pasada frente a la Quinta de Olivos para exigir un aumento salarial estaban “bajo efectos de drogas, alcohol” y con “gente infiltrada”.

“Podía terminar en cualquier cosa. Lo podría haber resuelto en minutos con la Infantería, pero podía terminar con muertos”, señaló el funcionario, que indicó que a pesar de la protesta “nunca se puso en riesgo la institucionalidad”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Además, Berni reconoció que desde hacía días tenían información respecto al conflicto que podría desatarse, ya que había un reclamo salarial y al no haber sindicalización de la fuerza, “el malestar estaba latente”. "No hace falta ser un especialista para saber lo que iba a pasar, estaba en las redes sociales", sumó el ministro de Seguridad bonaerense, pese a que una de las principales críticas que recibió por parte del Gobierno nacional fue precisamente no haber advertido a tiempo la magnitud del conflicto.

"Era gente que no tenía nada que perder porque sabía que tarde o temprano quedarían afuera", subestimó, al tiempo que apuntó contra las policías locales, a quienes acusó de no estar preparadas como corresponde: "No se hizo una selección, entró lo que venía, se reclutaban policías como si se dieran planes sociales".

Los funcionarios que trabajan en Derechos Humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada"

Por otra parte, el ministro volvió a defender a la Policía Bonaerense en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y dijo que no hay ningún policía imputado. Además, cuestionó a la cartera de Derechos Humanos y volvió a abrir otra interna con el Ejecutivo: "Los funcionarios que trabajan en Derechos Humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla, no están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana".