Berni habló sobre el ataque de los colectiveros: “Lo que me pasó es comparable a lo que le pasó a Fernando Báez Sosa”

Sergio Berni quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de la brutal golpiza que sufrió por parte de los colectiveros. Esta vez, comparó lo que le sucedió con el asesinato de Fernandez Baez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell, en enero del 2020.

En una entrevista radial, Berni fue más allá: “No es pegarle a un ministro, es pegarle a una persona de manera innecesaria, patotera, que las imágenes me remontan a Fernando Baez Sosa y mire cómo terminó".

Ante esa comparación, a Berni le preguntaron: “¿Usted se sintió en los zapatos del joven asesinado por una patota en Villa Gesell?”.

A lo que el funcionario bonaerense contestó: “Yo no dije que me sentía en los zapatos de Báez Sosa, dije que si no hubiera tenido la fortaleza de mi historia de vida, hubiera terminado como Báez Sosa, nadie lo puede garantizar y las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con tanta liviandad y ponernos a discutir sobre si el allanamiento fue exagerado a o no , porque hay protocolos que cumple la policía que se juega la vida cuando rompe una puerta y no sabe qué se va a encontrar del otro lado”.

“Los golpes que recibí pudieron haber terminado de forma trágica”, agregó mientras reconocía que “los delegados de los choferes se disculparon” y que “es un asunto superado”.

Ante la consulta sobre los allanamientos y detenciones realizadas en el marco del ataque que recibió, Berni expresó: “El juez pidió un allanamiento y eso es lo que se hizo, me parece intrascendente evaluar si fue demasiado en el marco de la situación”.

El ministro de Seguridad no dudó en defender su accionar y se justificó: “Yo soy un funcionario que está todo el día en la calle. No me escondo atrás de un escritorio ni de declaraciones rimbombantes por redes sociales”.

En cuanto a su gabinete, manifestó que se siente “poco respaldado” apuntando contra la gobernación de Axel Kicillof. “En este momento estoy en la calle y si tengo el respaldo de la gente. No hay persona que no me haga un comentario, que no me exprese su solidaridad y por sobre todas las cosas que no rescate esa forma de trabajar cara a cara donde están los problemas. Eso no tiene precio y me voy a ir el día que el Gobernador decida que me tengo que ir”, agregó.

“Yo no soy de los políticos que preparan todo para llegar a un lugar, caminar tres cuadras y sacarse una foto. No hay muchos que puedan caminar como camino yo”, aseguró en Radio Perfil.