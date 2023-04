Berni se comparó con Fernando Báez Sosa y Burlando lo apuró: “Llorás por dos piñas”

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y abogado de los padres de Fernando Baez Sosa (Graciela y Silvino), Fernando Burlando, criticó duramente los comentarios del ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien el lunes durante una transmisión radial comparó la agresión que recibió de parte de los compañeros del colectivero asesinado con el homicidio a golpes del joven en 2020.

Burlando eligió Twitter para expresar la indignación que le causaron los dichos de Berni. Para comenzar, el abogado aclaró que “a Fernando Baez Sosa lo mataron en una violenta paliza”. “Vos en cambio lloras por dos piñas @SergioBerniArg. Dejá de hacer el ridículo y resolvé los problemas de inseguridad de la provincia”, arremetió el mediático letrado.

Días atrás ya se había referido a Berni, pero apuntando al operativo donde se apresaron a dos colectiveros por la agresión que recibió el ministro, aquel lunes 3 de abril. “Si persiguieran a los chorros y narcos como lo hicieron con el chofer que golpeó a Berni, la provincia de Buenos Aires sería MUCHO MÁS SEGURA. Mientras esto sucedía, chorros andan libres por ahí robando y matando. Se nos siguen riendo en la cara. Vergüenza ajena e indignación”, escribió el abogado.

Todo comenzó cuando Berni, durante una entrevista en Radio Perfil, asimiló la golpiza que recibió durante la protesta de los colectivos con el asesinato de Fernando Baez Sosa. “No es pegarle a un ministro, es pegarle a una persona de manera innecesaria, patotera, que las imágenes me remontan a Fernando Baez Sosa y mire cómo terminó", lanzó. Ante esa respuesta, el conductor le repreguntó: “¿Usted se sintió en los zapatos del joven asesinado por una patota en Villa Gesell?”.

A lo que el funcionario bonaerense contestó: “Yo no dije que me sentía en los zapatos de Báez Sosa, dije que si no hubiera tenido la fortaleza de mi historia de vida, hubiera terminado como Báez Sosa, nadie lo puede garantizar y las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con tanta liviandad y ponernos a discutir sobre si el allanamiento fue exagerado a o no , porque hay protocolos que cumple la policía que se juega la vida cuando rompe una puerta y no sabe qué se va a encontrar del otro lado”. “Los golpes que recibí pudieron haber terminado de forma trágica”, agregó mientras reconocía que “los delegados de los choferes se disculparon” y que “es un asunto superado”.

En cuanto a los padres de Fernando, TN aseguró que los padres del joven están en Paraguay y no tenían conocimiento de la agresión a Berni. No obstante, fueron breves y manifestaron: “No estábamos enterados de lo que pasó, pero la verdad, no debería comparar”.