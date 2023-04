Berni se cruzó con los colectiveros que lo golpearon y le pidieron disculpas: "Fue un error levantarle la mano, no somos violentos"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aceptó las disculpas de los colectiveros Jorge Galiano y Jorge Zerda, imputados por haberlo atacado durante la protesta que realizaban en Ruta 3 y Avenida General Paz la semana pasada, tras el asesinato de su compañero Daniel Barrientos de la línea 620, quien estaba a días de jubilarse.

"¿Sería capaz de aceptar las disculpas de estos dos trabajadores?", le preguntó el periodista Eduardo Feinmann, previo al cruce con los agresores. "No es una cuestión de si sería capaz. Es mi obligación aceptarla, porque soy cristiano", contestó Berni.

Las imágenes de la semana anterior habían recorrido todas las pantallas del país. En ellas se lo veía al ministro atacado por diferentes choferes y recibiendo también impactos contundentes a distancia de piedrazos y maderazos. El castigo fue tal que hace unos días Berni se comparó con Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por ocho rugbiers el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell.

"Quiero pedirle de corazón mil disculpas. Estoy a disposición de lo que usted necesite y de la Justicia también. En ningún momento me voy a esconder ni tampoco voy a esquivar nada. Para nada", confirmó Galiano. "Le quiero pedir disculpas de corazón en nombre mío, de mi familia, de mis vecinos y compañeros de trabajo, por todo esto que ocasioné. Esto es algo que yo lo tengo bien claro y quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no pueden volver a pasar, no van a pasar, no deben pasar", agregó.

"Yo quiero un país más tranquilo, quiero que mis hijos vivan bien, caminar tranquilo por la calle. Solamente queremos un poco de seguridad para los ciudadanos. Le quiero tender mi mano, pedirle disculpas. Si quiere que vaya personalmente, yo no tengo ningún problema", concluyó Galiano.

Enseguida Berni tomó la palabra, agradeció el arrepentimiento exhibido al que calificó como un "acto sincero" y recordó que sus disculpas "fueron desde el mismo momento", ya que jamás generó nada. Luego confirmó que no hará la denuncia contra sus agresores porque entiende la situación que viven.

"Cada vez que matan a un bonaerense siento la obligación de disculparme ante los 17 millones de bonaerenses que nos confían el trabajo de todos los días, en una provincia en la que lamentablemente nos matan dos personas todos los días. Yo no soy el gerente general de Disneylandia, soy el ministro de Seguridad y trabajo todos los días para resolver esto. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. ¿Falta mucho? Falta muchísimo", aseguró Berni.

Luego continuaron las disculpas del otro chófer. "Me pongo en la posición del ministro, que él también entiende y ve que la violencia cambió un montón en la Argentina. Sinceramente, de corazón, ante la palabra de Dios, yo le pido disculpas y espero que pueda aceptarlas. Fue un momento de euforia, que me quise sumar en el tumulto y quedé mal", reconoció Zerda. "Sé que hacen hasta lo imposible, porque a veces no dan abasto los patrulleros y los policías. Es mucha la violencia que se vive", añadió.

"Espero que me puedas disculpar, poder llegar a una conciliación y estar con él y que nos siga protegiendo, ¿qué le puedo decir? Porque la verdad que fue un error mío haber estado ahí y levantarle la mano. No se lo haría a ningún ministro ni argentino. Es una postura mía. Para estar arriba del colectivo hay que ser una persona tranquila, y eso es lo que somos, no somos violentos. Estábamos fuera de sí, le pido mil disculpas señor ministro. Espero pueda aceptarlas", insistió Zerda.

Tras aceptar las palabras del segundo chofer, Berni remarcó que "lo importante es" trabajar juntos "para solucionar este flagelo estructural que parece haber llegado a la Provincia para quedarse, pero no es nuestra opción".

"Por eso estoy en los lugares. Para mí es un honor poder estar al lado de cada uno de los problemas de nuestros bonaerenses. En las buenas, y por sobre todas las cosas, siempre me toca estar en las malas. Pero si hay algo que nunca van a ver de mí es esconderme atrás de un escritorio para rehuir a los problemas", afirmó el ministro.

"Lamentablemente cuando asumimos, tantos los diputados como los senadores en su mayoría, tanto oficialismo como oposición, dictaminaron que la Provincia estaba en emergencia en materia de seguridad, y por eso trabajamos todos los días. Y lo hago con honor, con mucho orgullo estoy todos los días donde están todos los problemas. Esa disociación entre los problemas de la gente y lo que siente la política, a este funcionario no le pasa porque está todos los días en la calle, inclusive corriendo el riesgo de que le pase lo que le pasó el otro día", indicó Berni.