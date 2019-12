Berni vaticinó que la marihuana será el "remplazo natural" de las tabacaleras y que la cocaína va a desaparecer

El nuevo ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló en las últimas horas de la marihuana, a la que consideró como el "reemplazo natural de las tabacaleras", y en esa misma entrevista, se mostró a favor del uso de las pistolas Taser, ya que consideró que su empleo es "imprescindible" en ciertos lugares donde llevar un arma de fuego es un "disparate".

A pocos días de haber asumido en su cargo, el ex senador provincial se presentó este miércoles en el programa Intratables, donde habló de varias cuestiones que afectan a la seguridad de la provincia, y también a toda la Argentina.

En primer lugar, Berni fue consultado por la marihuana, a la que él mismo definió como el reemplazo natural de las tabacaleras. "Sería hipócrita no entender que hoy las grandes plantaciones que empiezan a generarse como cultivo medicinal están en manos de las tabacaleras, inclusive en la Argentina, en Jujuy", manifestó el funcionario, y agregó que "el camino natural de la marihuana va a ser el traspaso del tabaco".

En este sentido, agregó que actualmente la cocaína está en vías de desaparición porque los costos de producción no son rentables al lado de las drogas de síntesis. Al hablar sobre este tema, el actual ministro de seguridad de Buenos Aires dijo que es importante diferenciar el tráfico de drogas con la adicción a las drogas.

"Confundimos narcotráfico con adicción y creen que el problema de la droga es un problema del narcotráfico. Son dos cosas distintas: el narcotráfico tiene como secuela la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social en los barrios mas vulnerables", aseguró.

Además calificó como "puro marketing" los anuncios de derribos de búnkeres en la provincia de Buenos Aires, ya que eso no es dar combate al narcotráfico. "Hay que tomar medidas estructurales distintas, cambiar de dirección, hace 40 años que estamos así, no es culpa del gobierno que se fue, ese gobierno lo que hizo fue profundizar un modelo que ha fracasado en el mundo", sostuvo.

Luego, desde el panel del programa le preguntaron por el uso de las pistolas Taser, debido a que la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, se mostró en contra. "Yo estoy totalmente a favor y lo dije siempre. La ministra nacional nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo. Tener un arma de fuego en la 9 de Julio es un disparate", manifestó, al mismo tiempo que aclaró que existen lugares donde el uso de la Taser es imprescindible.

También fue consultado sobre el protocolo del empleo de armas de fuego, el cual Frederic dijo que analiza derogar. "No se puede discutir el qué sino el para qué. Si el sentido es que no lleven armas para evitar casos de gatillo fácil es un error. Es cierto que hay estadísticas que dan cuenta de que el 75 % de muertes policiales se produjeron fuera del horario de servicio pero eso no quiere decir que se les tenga que sacar la pistola", consideró Berni, y se refirió al caso del policía Luis Chocobar, quien mató al delincuente que asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca.

"Ese caso es el típico ejemplo de la mala capacitación de un policía. Creo que el gobierno es el responsable de lo que le pasó a Chocobar, es la clásica mala capacitación de un policía y detrás hay un responsable, el que le dio un arma a un policía que no estaba capacitado", comentó.

Respecto a los lineamientos de la nueva gestión que llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires, el ministro dijo que uno de sus objetivos es "poder revertir la imagen que tiene la población sobre su policía, que no es la mejor". "Hoy la Policía Bonaerense tiene un 8 % de aceptación y está claro que es un desafío muy grande que hay por delante y que se va a hacer a través de la profesionalización de sus cuadros policiales", cerró.