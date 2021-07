Berni y su deseo de ser presidente: “Quiero ser candidato e iría a internas con Alberto Fernández”

Después de afirmar que podía ser candidato a presidente en 2023, Sergio Berni fue por más. En una entrevista con Jorge Rial, en Argenzuela (lunes a viernes desde las 17.30 por Radio 10), el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fue por más. “Claro que puedo ser candidato a presidente. Cualquier militante como nosotros, que tiene una idea de Nación y tiene, por sobre todas las cosas, una voluntad transformadora, tiene la obligación de preparase para ser presidente”, disparó Berni.



Y continuó: “Nosotros nos estamos preparando permanentemente. Creo en una nación, en una nación grande y para eso hay que generar grandes transformaciones”. Ante la pregunta sobre la actitud del resto de los políticos sobre su “lanzamiento”, el ministro dijo: “Algunos se ponen nerviosos. Pero no es que me lanzo como candidato. Me hacen las consultas y yo tengo la obligación de responder con franqueza. A mí los que evaden, no me van. No soy así. No soy de los que se van por la tangente”.

Enseguida dijo: “¿Por qué habría que hablar de un segundo mandato de Alberto Fernández? Yo soy de los que creen que las internas es la mejor manera de dirimir las diferentes miradas que hay dentro de un espacio tan plural como el nuestro. Por eso, creo que la mejor forma de ser candidato a presidente es mediante una interna. Incluso contra Alberto. Es una voluntad de vocación. Para lograr hacer las transformaciones que queremos, se necesita el poder”.

En cuanto a las elecciones de este año, Berni aseguró: “Si tengo que ser candidato para generar un cambio de rumbo, le digo que sí. Y cuando me refiero a cambio de rumbo no es, necesariamente, un giro de 180 grados, si no ajustar. Además de la pandemia, hay que resolver que todavía están pendientes son los ingresos de la gente. Me parece que este gobierno necesita profundizar una política de ingresos más profunda, que permita a nuestros trabajadores llegar más holgados a fin de mes, tenemos que tener una reforma tributaria que permita a las pequeñas y medianas empresas, y a las grandes también, generar mucho más empleo”.

Y agregó: “No creo en los planes sociales. En 2003, con Néstor Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo Social, mi función fue transformar 1.200.000 planes sociales que habíamos recibido y cuando entregamos el gobierno, había 300 mil. Transformamos más de 700 mil planes sociales en empleos. Hicimos trabajo. Y creo que el único elemento organizador de una sociedad es el trabajo porque vengo del Peronismo, y en el Peronismo hay una sola clase de hombres y son los que trabajan. Para eso hay que apuntar a los jóvenes y hacer políticas profundas de primer empleo”.





En cuanto a las diferencias entre el gobierno del presidente de la Nación y el del gobernador Axel Kicillof, Berni resaltó las diferencias: “Son dos gobiernos distintos. Uno tiene una responsabilidad territorial y el otro tiene la responsabilidad para generar las condiciones para que cada una de las provincias puedan llevar adelante estos cambios de los que hablo. Por algo vivimos en un país general. Y repito, creo que Argentina necesita un cambio profundo de planes sociales en trabajo, necesita una política donde los jóvenes tengan prioridad y sean contendidos por el país porque me duele que se van todos los días o que se quieren ir”.

En cuanto a la asistencia social, Berni afirmó: “No es una cuestión que me guste o no. Cuando le llega un paciente, uno tiene que tratarlo pero no se puede enamorar del tratamiento. Los planes sociales son herramientas muy efectivas para paliar diferentes situaciones, ahora si creemos que vamos a pelear contra la pobreza generando más planes sociales, creo que no es el rumbo correcto para el país. El país se forja creando trabajo”.



Por otra parte, sobre sus posturas políticas y si se considera de derecha, Berni puntualizó: “Ni yanqui, ni marxista. Peronista. Hoy la derecha está relacionada a dos cosas. Si me pregunta si soy liberal. No lo soy. Por otro lado, creo en el capitalismo. El capitalismo es un sistema indiscutible de organización económica. Pero el capitalismo tiene que estar con una mirada puesta en la producción y no en la especulación, y esa producción tiene que ser nacional. Y eso es lo que me entusiasma. Ese debe ser el motor de la generación de empleo en Argentina”.

Y agregó sobre su postura : “Por otro lado, la derecha se asocia también al orden. Si me pregunta qué pienso, el orden es una herramienta fundamental para llegar a cualquier objetivo. El orden y la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando del concepto como una metodología para llegar un objetivo. Por supuesto, si me pregunta, soy de derecha. El orden y la disciplina es un orden de la sociedad. Sin eso, las sociedades se empiezan a degradar. No sé si estamos yendo hacia la derecha. Eso lo vamos a ver en las elecciones. La voz del pueblo es la voz de Dios”.