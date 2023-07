Bizarrap, la música de Queen y la aparición de Batman: los spots más bizarros de las elecciones 2023

En tiempos de redes sociales, influencers y contenidos que deben seducir al espectador en pocos segundos, muchos representantes políticos de estas elecciones apelaron a tener spots de campaña llamativas y hasta bizarros para lograr el voto. Si bien esto no quiere decir que las propuestas y lo ideológico queden en segundo plano, la decisión de cambiar consignas por jingles pegadizos se presentó en muchas alternativas de derecha a izquierda, y en todo el país.

Uno de los campeones en este tipo de recursos es el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien ya había hecho cosas similares en 2021, cuando con la música de apertura de Alf, se mostró en su vida familiar y de campaña, casi como si fuera parte de una sitcom de los 80´.

Si bien es cierto que muchos de estos clips que realiza están por fuera de lo que es su campaña, y son directamente confeccionados por militantes desde su casa, algunos de la presente campaña se transformaron en icónicos "Me hiciste votar a un radical y ahora querés que vote a un neoliberal, parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieren la doctrina de Perón, que se suban al camión, los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada", asegura el jingle de Principios y Valores que se viralizó por su creatividad y por las filosas críticas contra Cristina Fernández de Kirchner.

No es el único clip creativo del partido peronista. También está el que muestra la silueta de Javier Milei y que reza: "Necesitamos un candidato que nos lleve hacia un modelo de producción y trabajo que nos permita crecer. Un hombre fuerte, con coraje y experiencia. Un patriota que hable de frente". Y mientras más se acerca la cámara a la forma del economista, este se transforma en Moreno. "Si la realidad te quitó tanto la esperanza que hasta estabas dispuesto a votar a una marginal desquiciado, elegí bien a cual", finaliza diciendo la voz en off.

Dentro de este ranking de spots de campaña bizarros se incluirá uno que más que extraño es extremadamente violento y ajeno al buen gusto. Criticado por todo el arco político y hasta por sus opositores del mismo Juntos por el Cambio (JxC), el video de Patricia Bullrich arriba de un auto de carreras, en el cual circula a toda velocidad pisando tibios y kirchneristas, es una demostración de lo mal que puede salir intentar apelar a ideas creativas sin los ejes correctos.

En este se escucha al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, refiriéndose a ella públicamente y diciendo: "Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar, yo creo que podemos...". Tras esto, Bullrich acelera a fondo y comienza a pasar por arriba de las palabras tibios, kukas y narcos, con su automóvil verde con patente Pato 2023. Sólo le falta aclarar que las intenciones expuestas son ilegales, pero sería mucho pedir.

En términos de gorilismo, este spot no fue el que se llevó el primer puesto. Es que recientemente Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Carolina "Pampita" Ardohain, cumplió su sueño de derrumbar el edificio del Ministerio de Desarrollo Social que tiene las imágenes de Eva Perón.

En el spot el edificio es derrumbado para mejorar el tránsito e impedir que los piqueteros acampen en la zona. Esta realidad sería casi imposible de concretar, porque el gigante de 93 metros construido en 1936 tiene carácter histórico y es intocable. Así que sólo podrá dársele en el plano onírico.

El diputado bonaerense Daniel Lipovetzky también dejó su granito de arena a la hora de los spots. Como si tuviera más obsesión con el agua que con llegar a ser intendente de su La Plata natal, el precandidato del PRO realizó dos videos llamativos para instalarse entre sus votantes. Y los dos tienen al H2O como protagonista.

En el primero se hace salpicar por un auto que pasa por una zanja a toda velocidad, para que luego diga: "Esto que me pasó a mí, le puede pasar a cualquier platense. Esta agua sale del Teatro Argentino hace años, y (Axel) Kicillof, en vez de resolver los problemas estructurales, gasta millones en maquillaje. Así es el populismo", asegura Lipovetzky completamente mojado.

En el otro se lo ve desesperado por una pérdida de agua en plena Plaza San Martín, frente al edificio de la gobernación platense. "Mientras muchos bonaerenses no tienen agua, frente a la casa de Kicillof, miren los litros que se desperdician", destaca el de JxC. Luego se lleva un balde cargado, la acerca hasta el lugar, no es recibido y vuelve al parque para usarla para regar un arbolito. Marche un baño de humildad.

Quien nuevamente demostró que carece de vergüenza es Martín Tetaz con su spot con música de Queen. Si bien no es el economista quien baila y canta, sino una imagen dinámica de él realizada por inteligencia artificial, el contenido no deja de ser insólito por el simple hecho de la confección animada y cuasi ridícula que está planteada.

"Ahí viene Martín Tetaz", se repite en el jingle que asegura que "la pandemia fue un error" y que "Argentina merece más". "Él labura por vos, para eso estudió. Basta de los cortes de luz y de en los súper pagar de más", pide en el clip.

El fenómeno de utilizar conceptos llamativos para ganar el voto no es solamente de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Todo el país tiene en mente cómo lograr un atajo para llegar a la cabeza del votante de hoy en día, y esto es algo que en el noroeste argentino se percibió con fuerza. En Salta, Griselda Galleguillos buscó conseguir una banca provincial a través de una emulación de la sesión de Bizarrap donde Shakira se despachó contra Gerard Piqué. "Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa’ chantas como tú, pa’ chantas como tú", canta la mujer en referencia a Gustavo Sáenz, mandatario local.

Cabe destacar que, por fuera de muchas otras provincias, en Salta el término "gato" está relacionado al ladrón, por lo que no lo está apodando como hicieron con Mauricio Macri durante su presidencia, sino que lo acusa de criminal. En Tafí Viejo, provincia de Tucumán, también hubo un spot llamativo, que no necesitó de música pegadiza para instalarse, sino de una utilización constante de lo que se llaman "malas palabras", aunque vale destacar que se dio con mucha creatividad por parte del peronista Enrique Lazarte.

"Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar. Pero más de mil familias en Tafí no tienen agua, ni baño. Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar para ir a cagar, y debe ser muy lindo, pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos ocho años", cuestionó Lazarte en el video, donde se ven muchas imágenes de cisternas y baños improvisados en el medio del monte.

En la misma provincia, pero en la prestigiosa localidad de Yerba Buena, la concejala María Laura Paz Posse para llegar a su banca este 2023 utilizó un jingle basado en la canción Desconocidos de Mau y Ricky Montaner, a la cual, además le agregó una coreografía propia que se popularizó y viralizó rápidamente.

"Una concejal, comprometida, que cuida el medio ambiente, que cuida el trabajo de la gente. Quiero una concejal comprometida, una mujer en el Concejo, con la que vamos a llegar muy lejos. María Laura Paz Posse, en Yerba Buena te acompañamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que ya llegamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que la ganamos", se escucha en el video que terminó siendo exitoso porque la depositó en el Concejo Deliberante local.

Y como para que no parezca que este fenómeno de tratar de cortar caminos hacia el voto con clips graciosos y llamativos es patrimonio únicamente de las alternativas de centro y de derecha, la izquierda también se subió a ese tren con el spot del Partido Obrero (PA) que pide que en las PASO voten como candidato a presidente a Gabriel Solano, con la música de Mejores Amigos de BM.

"Se están portando mal, serán castigados, por eso en la urna lo meto a Solano", reza el hit. "Defiende el trabajo, también el salario. Mejor vota distinto, no a los mismos gatos", continúa. Es cierto que, ante otros spots más anticuados del mismo espacio, este puede parecer renovador, práctico, distinto, aunque también es un hecho que carece de consignas políticas, una característica que tenía ganada la izquierda desde los años en los que era la única fuerza que agitaba no pagar la deuda externa.

Por fuera del Frente de Izquierda, el Nuevo MAS también quiso imitar esta tendencia, aunque en su caso utilizó una canción popular, pero en vez de para los más chicos, en este caso ya es para mayores de 30. "Manu, escuchame. En tus redes están preguntando si conocés tu nuevo jingle", le dice una voz de detrás de la cámara a Manuela Castañeira. "¿Cuál? ¿Este?", pregunta la dirigente antes de hacer la coreo con la que se bailaba la canción Macarena de Los del Río.

"Dale tu voto a Manuela Castañeira, que tu voto es pa' darle a la izquierda que está buena. Dale tu voto a Manuela Castañeira, eeeh Castañeira", canta la precandidata junto a tres compañeras más, mientras bailan entre risas. Es difícil que utilizando esa pieza musical tan antigua sepa el significado de la palabra cringe. Aunque es justamente vergüenza ajena lo que produce la escena.

¿Pero qué se podía esperar de una campaña como la actual? Liberales, radicales, macristas, peronistas, kirchneristas, trotskistas, hay para todos los gustos. Aunque si por casualidad faltaba alguno, ese puede llegar a ser el de los superhéroes. Ah, no. Perdón. Ya está marcado.

Si bien no es un spot, como para graficar lo bizarro de la campaña y de los candidatos, se hace imposible terminar este repaso sin mencionar al liberal que va para intendente de Paraná, Andrés Laumann. Una persona, que realiza su campaña disfrazado de Batman y que el último jueves dio una entrevista para la televisión sin ponerse colorado. Cierren todo.