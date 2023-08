Blindaje, eliminación del Banco Central y adiós al cepo: las propuestas de la oposición para combatir la inflación

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos presentaron algunas de sus propuestas de Gobierno y la mayoría hace énfasis en las mayores problemáticas que tiene el país: inflación, inseguridad y pobreza. Para eso, la oposición tiene miradas totalmente diferentes entre sí para poder afrontar el 118% anual de inflación. Patricia Bullrich plantea blindaje, Javier Milei quiere destruir al Banco Central y Horacio Rodríguez Larreta buscará ponerle fin al cepo y unificar todos los tipos de cambio.

Al día de hoy, todos los precandidatos de la oposición juran que tienen una receta para frenar a la inflación pero todos de distinta manera. En Juntos por el Cambio, por un lado, está Bullrich que planteó un esquema económico similar al que tuvo Fernando de la Rúa en el año 2000, mientras que Larreta buscará modificar la Carta Orgánica del Banco Central para combatir la suba del dólar. En cuanto a La Libertad Avanza, plantean ajustes, cierres y principalmente la eliminación del Banco Central.

El jueves anterior, Milei realizó un listado con propuestas de Gobierno que llamaron la atención sobre todo por la cantidad de cosas que buscará eliminar en caso de ser él quien sustituya a Alberto Fernández. Su justificación fue una sola: “La economía tiene que crecer en el modelo de la libertad”. Y así fue como aseguró que eliminará el 90% de los impuestos actuales, el Banco Central, los subsidios económicos, el cobro de derechos de exportación y generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo.

La eliminación del Banco Central fue una de las mayores propuestas que dio que hablar en el ambiente y él mismo fue el encargado de explicar por qué buscará hacer eso. “Con su eliminación se terminará la inflación para siempre. Para eso desarrollamos planes alternativos para rescatar los pasivos y que luego de la eliminación del Banco Central los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran", detalló.

Asimismo, aseguró que su modelo de Libertad se basa en tres razones: Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada. Por eso mismo, explicó que además de los recortes, implementará una reforma agropecuaria, una modernización laboral con un esquema de seguros de desempleo y una apertura comercial unilateral chilena.

Y si el precandidato de ultraderecha llamó la atención, sin dudas que la que se llevó todas las miradas fue Patricia Bullrich cuando declaró que buscará rearmar un blindaje en Argentina, como también sucedió en el mandato de De la Rúa, cuando justamente ella fue su Ministra de Trabajo. Eliminar el cepo lo más rápido posible, generar un blindaje y pedirle más dólares al Fondo Monetario Internacional, fueron sus tres claves para combatir la inflación del país.

Lo explicó y repitió en varias ocasiones a pesar de ser cuestionada no sólo por otros políticos, sino también por los ciudadanos cuando se enteraron cuáles eran sus propuestas económicas. Tras asegurar que buscará un blindaje de dólares provenientes del FMI, explicó: “Nuestro objetivo es bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que nos blinde dólares. Para eso, nosotros vamos abrir el cepo cuanto antes posible. Todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Vamos hablar en su momento cuando seamos elegidos”.

Lejos de tener en cuenta la deuda de 57 mil millones de dólares que afronta el país con el FMI, la ex Ministra de Seguridad reorganizó toda una estrategia para pedir prestados más dólares. “Estamos convencidos de que hay que abrir rápido el cepo porque significa que las inversiones no esperen un año”, amplió y agregó: “Con ley de protección de inversiones, con simplificación normativa, con un horizonte impositivo razonable que le permita a todos trabajar con reforma laboral como estamos planteando, vamos a obtener dólares del Fondo Monetario”.

No obstante, a pesar de ser ambos del mismo partido y hasta compartir búnker el próximo domingo, Larreta optó por diferenciarse de Bullrich y hasta declaró que “no es serio” lo que planea hacer. "Decirles a los argentinos que vas a levantar el cepo en el primer día cuando no hay un dólar en el Banco Central no es serio. Vas a ir a buscar los dólares en el BCRA para mandarlos al exterior y no hay uno solo", indicó.

Y en la misma línea, comentó cuál es la propuesta que él sostiene que funcionará para ponerle freno a la inflación y que el dólar se deje de disparar. “Para bajar la inflación vamos a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Luego de eso vamos a trazar un sendero de salida del cepo para unificar los 18 tipos de cambio dentro del primer año de gobierno”, manifestó.