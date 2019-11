Bolivia | El candidato a vice de Mesa criticó a Alberto por defender a Evo: "Comparte criterio con Maduro, no hay golpe de Estado"

En medio de la crisis política e institucional que sacude a Bolivia luego del golpe de Estado al presidente Evo Morales, el candidato a vicepresidente de la fórmula que quedó en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre, Gustavo Pedraza, aseguró que su país no sufrió una fractura democrática, justificó la salida anticipada del presidente que renunció este domingo presionado por las Fuerzas Armadas y le apuntó a Alberto Fernández por la postura que expresó en las últimas horas: “Es compañero de tendencia con Evo, igual que la vicepresidenta electa y Nicolás Maduro”.

-Pedraza fue el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, quien quedó en segundo lugar en los comicios del 20 de octubre donde Morales aspiraba a un cuarto mandato. La fórmula que encabezaron Pedraza y Mesa obtuvo el 36,51 por ciento de los votos y denunció de inmediato maniobras irregulares de fraude para dar ganador al presidente en primera vuelta. Además, Mesa y Pedraza convocaron a masivas protestas contra Morales y exigieron su renuncia. Ex ministro de Desarrollo de Mesa cuando fue presidente (entre 2003 y 2005), Pedraza rechazó ante BigBang que hubiera existido un golpe de Estado y responsabilizó al propio Morales por la situación que atraviesa Bolivia.

- Usted planteó que la situación que vivió Bolivia este domingo no fue un golpe de Estado. ¿Por qué no lo fue?

-Porque Evo Morales primero desconoce un referéndum del año 2016, que fue realizado para consultarle a los bolivianos si aprobaban una nueva candidatura de Evo Morales, por cuarta vez a la presidencia del Estado. Ese referéndum le dijo que no podía ser candidato por cuarta vez porque la Constitución se lo prohibía. Sin embargo, violó la Constitución, no obedeció esa decisión, desconoció la voluntad ciudadana. Impuso su candidatura porque controlaba el Tribunal Constitucional, que construyó una sentencia aludiendo que era un derecho humano poder ser reelegido nuevamente. Después el Tribunal Supremo Electoral falló a su favor porque está a la orden del movimiento socialista. Nosotros decidimos participar de la elección pese a todas las anomalías. Llegó el 20 de octubre y se confirmó un fraude gigante, la sociedad salió a las calles hace 21 días pidiendo el respeto al voto, el restablecimiento de la democracia. La OEA hizo una auditoría, se comprobó el fraude, se emitió hace dos días el informe y la OEA dijo que había que anular las elecciones, y había que convocar a elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El cuarto miembro de ese tribunal ahora está preso por cometer delitos electorales. Obviamente era imposible que Evo conduzca nuevamente las elecciones siendo presidente, si el zorro te vacía el gallinero, no le vas a dar a cuidar las gallinas, tenés que sacar al zorro para poder tener un gallinero nuevo. Evo Morales salió por el descontento popular. Un presidente que organiza fraude, que desobedece un referéndum obviamente tiene rechazo ciudadano.

- Pero Morales había convocado a nuevas elecciones, ¿por qué justifica la salida anticipada?

-Bueno, había convocado a nuevas elecciones pero él quería conducirlas. ¿Quién confía en un presidente que desconoció el voto popular dos veces, que organizó fraude? Esas nuevas elecciones las convocó, efectivamente, pero la sociedad seguía enfurecida porque él se había burlado dos veces del voto. No tenemos confianza para nada de que pudiera conducir de manera transparente el nuevo proceso electoral con legitimidad o solvencia moral si se comprobó que había hecho fraude. Esa es la razón que motiva la salida de Morales, ahora va a haber una sucesión constitucional, aquí no hubo ruptura de la Constitución, vamos a tener presidenta del Estado, vamos a retomar la normalidad democrática de este país para hacer las elecciones con un tribunal supremo independiente e imparcial.

QUIÉN ES GUSTAVO PEDRAZA

Gustavo Pedraza tiene 56 años y fue el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa en las últimas elecciones en Bolivia.

La fórmula que encabezaban obtuvo el 36,51 % de los votos, casi 11 % menos que Evo Morales.

. Denunciaron fraude y manipulación del escrutinio por parte del Gobierno, que demoró varios días en dar a conocer el resultado final de la elección.

Pedraza fue ministro de Desarrollo de Mesa, que fue presidente de Bolivia dos años y medio, entre 2003 y 2005.

Evo Morales ha provocado esta crisis a partir de su conducta".

- ¿Y la fórmula que usted encabeza junto a Carlos Mesa se va a presentar otra vez?

-Sin duda. Todos los partidos políticos que concurrieron el 20 de octubre lo más probable es que se presenten. Quien no puede participar es Evo Morales, porque el referéndum del 21 de febrero de 2016 se lo prohibió, aunque él finalmente lo violó. Finalmente la violación al referéndum es la matriz de este conflicto: si Evo Morales hubiera obedecido ese referéndum no hubiéramos tenido esta crisis ni esta convulsión. Evo Morales ha provocado esto con su conducta.

- ¿Usted está planteando abiertamente que el responsable de la situación crítica es del presidente saliente y nadie más?

-Sin ninguna duda. Si Evo Morales no hubiera sido candidato no hubiéramos tenido esta convulsión, porque las elecciones hubieran sido normales, ya planificando la sucesión que debe hacerse el 22 de enero.

- ¿Cómo toman las declaraciones tan disimiles de la política argentina, por un lado con el canciller Jorge Faurie, que aseguró que no podía definirse la situación de Bolivia como un golpe de Estado, y por el otro lado con el presidente electo Alberto Fernández que calificó abiertamente la situación como un golpe?

-Son compañeros de tendencia con Evo, la izquierda argentina, la vicepresidenta electa (Cristina Kirchner) tiene el mismo criterio, Nicolás Maduro ha dicho lo mismo. (Andrés Manuel) López Obrador también. En nuestro caso no es de izquierda ni de derecha, Evo Morales desobedeció el voto popular, se burló del referéndum y organizó un fraude gigantesco. Esto no tiene nada que ver con ideología, sino con respetar las reglas de juego y las leyes. A eso se agrega la corrupción, el abuso de poder, el desempleo que crece progresivamente. El ciclo de Morales empieza a cerrarse en 2016, esta conclusión muy rápida y dramática que hubo la ocasionó él.

Las Fuerzas Armadas han entrado anoche porque la policía fue rebasada en la ciudad de La Paz".

- ¿Qué siente usted cuando observa linchamientos a dirigentes cercanos a Morales, ministros que solicitaron asilo político, el propio Evo que se fue del país, gente que ingresó a una vivienda del presidente saliente?

-Bueno… Hay 21 días de movilización. Al segundo día Evo Morales mandó a cercar las ciudades donde nosotros hacemos un paro pacífico, la violencia la incitaba Evo Morales desde el Palacio de Gobierno, hubo cuatro muertos, tres de bala, más de 100 heridos. Balas gatilladas por militancia del MAS. La violencia la ha provocado Morales, se quemaron casas de dirigentes opositores. Hubo una agresión al domicilio de Evo Morales, cosa que nosotros no aprobamos, pero fue en respuesta a la violencia provocada desde el Gobierno.

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

- El hecho de que las fuerzas armadas circulen por las calles de Bolivia retrotrae a otras épocas en la región, uno pensaba que ya no vería eso después de otros golpes de Estado…

-Las Fuerzas Armadas han entrado anoche porque la policía fue rebasada en la ciudad de La Paz. Tenemos una participación de las fuerzas armadas, pero no provocaron la salida de Evo Morales. Anoche la Policía le pidió al comandante de las fuerzas armadas la pacificación de El Alto y la ciudad de La Paz, eso fue lo que han hecho anoche.

Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas. Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

- Ayer Evo Morales dijo que Mesa y Camacho pasarían a la historia como racistas y golpistas. ¿Qué piensa de esto y del liderazgo que surgió, casi de la nada, de Luis Fernando Camacho?

-Evo Morales dijo desde su primer año de gobierno que quien lo criticaba era imperialista o racista o derechista. A lo largo de los 14 años todo el tiempo repetía esto, no hay un líder opositor sin un juicio iniciado por Evo Morales, hay perseguidos políticos. A Morales se lo conoce poco afuera, se lo percibe como un líder indígena demócrata, que así entró, con el voto popular, pero a lo largo de los 14 años mostró lo que era realmente: un autócrata, un caudillo. Hacia el exterior Morales vende muy bien la imagen de víctima, no es nada nuevo que diga esto de Camacho y Mesa. Camacho es un líder cívico, de Santa Cruz, que condujo de manera muy intensa el proceso de movilización, fue muy importante.

- ¿Cómo va a continuar la situación institucional de esta situación?

-La Paz y El Alto, que eran epicentro de la violencia, donde hay mucho voto de Morales, están relativamente en calma. En Santa Cruz hay normalidad, hay un paro pacífico, sin desmanes. El próximo paso de la sucesión constitucional es restablecer las instituciones y el gobierno. Esta tarde se debe reunir la Asamblea Legislativa para considerar la renuncia de Evo Morarles y (Álvaro) García Linera y designar quién los va a suceder, que es la presidenta del senado, Jeannine Áñez. A partir del nombramiento del nuevo gobierno debe regresar la normalidad y convocar a las nuevas elecciones en el plazo más breve posible.