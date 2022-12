Bolsonaro abandonó Brasil antes del fin de su mandato y no traspasará la banda presidencial

En la tarde del viernes, Jair Bolsonaro partió en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña que despegó de Brasilia con destino a la ciudad del estado de Florida. De esa manera se confirmó que no participará el próximo domingo en la ceremonia por la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva en donde se le traspasará la banda presidencial.

Si bien el mandatario afirmó que volvía a la brevedad, lo cierto es que el tiempo estimado que tiene para este viaje en Orlando, es de aproximadamente un mes. Por motivos de su ausencia, Hamilton Murao quedó a cargo de la presidencia del país desde el último viernes hasta el fin del sábado. En este caso tampoco hubo una ceremonia formal, simplemente Bolsonaro le comunicó la decisión a través de un mensaje de texto.

De todas formas, a él no fue al único al que trato de mantener todo en un modo de bajo perfíl, de hecho se retiró del palacio que lo alberga por una salida lateral, con motivo de no tener que cruzarse a la prensa ni tener diálogo con nadie del exterior. "Fue difícil permanecer en silencio durante dos meses", reveló el hombre que perdió las últimas elecciones. “El mundo no se acabará el 1° de enero (...). Tenemos un gran futuro por delante. Se pierden batallas, pero no perderemos guerras”, afirmó el mandatario durante una transmisión en vivo por sus redes sociales, la primera que realiza desde la elección que perdió en octubre, por 50,9% a 49,1%, ante Lula.

Además, con respecto a la decisión de irse de viaje y estar durante al menos 30 días, Bolsonaro comentó: “Algunos deben estar criticándome, diciendo que podría haber hecho esto o aquello (...). No puedo hacer algo que no sea bien hecho, sin que los efectos colaterales sean demasiado dañinos. Como mínimo, atrasamos cuatro años el hundimiento de Brasil en esta ideología nefasta que es la izquierda (...). Di lo mejor de mí”.

La semana pasada un grupo de manifestantes bolsonoristas intentaron llevar a cabo un ataque con un explosivo en los alrededores del aeropuerto de Brasilia, y Bolsonaro fue duramente criticado no solo en las redes sociales sino también dentro del gobierno por no hacer comentarios ni demostrar cual era su postura de repudio frente a eso.

Recién este viernes en dicha comunicación dejo entrevisto que no estaba para nada de acuerdo con lo ocurrido pero sus palabras fueron igual de precarias que la situación de su salida. “Nada justifica esa tentativa de acto terrorista”, afirmó Bolsonaro.