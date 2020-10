Bolsonaro atacó a Alberto Fernández: “Volvió el zurdaje, sacaron a Macri y este es el resultado”

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, lanzó una fuerte crítica a Alberto Fernández, y aseguró que en la Argentina “volvió el zurdaje” tras la salida del poder de Mauricio Macri. “Lo lamento, pueblo argentino, es lo que ustedes se merecen”, disparó durante una transmisión en vivo a través de Facebook.

Lejos está de ser el primer misil que dispara Bolsonaro desde la llegada de Fernández y el Frente de Todos al poder. De hecho, en diciembre pasado se había negado a viajar a la asunción del mandatario argentino y si bien durante los últimos meses no hubo fuertes declaraciones del presidente brasilero, ayer lanzó un fuerte dardo contra el gobierno argentino.

Bolsonaro dijo que en la Argentina “volvió el zurdaje”. Durante sus ya clásicas transmisiones en vivo a través de Facebook, contó que leyó que “el presidente de la Argentina va a legalizar el aborto”. “Sacaron a Macri y el resultado es ese. Pueblo argentino, lo lamento, es lo que ustedes se merecen”, lanzó en tono despectivo.

“Miren el ejemplo de la Argentina: Macri fue elegido hace cinco años con un discurso parecido al mío, siendo uno de los países que logró liberarse del grupo del Foro de San Pablo, el grupito de Cristina Kirchner, de Dilma (Rousseff), de Nicolás Maduro”, aseguró el presidente de Brasil. “Macri, como yo, no pudo hacer todo lo que quería hacer en el gobierno”, reconoció Bolsonaro.

Según el mandatario de Brasil, “a Macri lo criticaron tanto hasta que volvió el zurdaje con Cristina Kirchner”.

Más allá de las declaraciones de Bolsonaro, lo cierto es que la tensa relación entre ambos países se agudizó tras el resultado de las elecciones. El presidente de Brasil expresó un claro respaldo a Macri durante la campaña electoral y durante estos meses no dudó en lanzar fuertes críticas al Gobierno de la Argentina, aunque semanas atrás había planteado que esperaba tener una buen vínculo con el país.

De hecho, en plena pandemia de coronavirus Bolsonaro firmó las cartas credenciales del embajador argentino en ese país, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, con quien tuvo algunos encuentros. En uno de ellos, indicó que quiere “de corazón lo mejor para toda la Argentina” y se mostró dispuesto a llevar a cabo una reunión de trabajo con Alberto Fernández antes de fin de año.

Ese encuentro ocurrió el 19 de agosto pasado, hace poco menos de dos meses, y según relató Scioli, “el presidente Bolsonaro tuvo palabras muy alentadoras hacia la Argentina”.

DENUNCIAS E INSULTOS

Por otra parte, negó que la operación Lava Jato tuviera algún tipo de vínculo con su gobierno porque no existen hechos de corrupción y luego se produjo un episodio insólito, cuando insultó a un grupo de personas que veían la transmisión en vivo. "Estoy viendo en mi página de Facebook a seguidores que ahora me insultan, me dicen que soy corrupto. ¿Puedo decir malas palabras? La puta que los parió, mierda. No me jodan, hablan mierdas sin saber lo que está ocurriendo en el país", aseguró.