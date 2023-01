Bolsonaro, internado en Miami: su historial de internaciones cuando tiene problemas con la ley

El ex mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro se encuentra instalado en Orlando, Florida desde el pasado 31 de diciembre con el fin de no presenciar el pase de mando al electo para la presidencia 2023, Lula Da Silva. A primera hora del lunes ingresó a un Hospital de la ciudad estadounidense por un fuerte problema abdominal, por el cual ya había sido tratado en diversas oportunidades.

A 24 horas de los violentos ingresos de sus simpatizantes políticos al Congreso, al Palacio Presidencial y a la Corte Suprema de Brasilia, con motivo de llevar a cabo un intento de golpe de Estado, en el que aprovecharon a llevarse desde armas de fuego, municiones y documentos, se contabilizaron y se detuvieron al menos 300 bolsonaristas que formaron parte del gran grupo que participó del hecho.

No es la primera vez que coincide un problema de salud de Bolsonaro con un problema político o social. De hecho, a lo largo de su carrera como presidente e incluso antes de serlo, sufrió intervenciones quirúrgicas mientras estaban vigentes problemas judiciales que respectan con él. De hecho, antes de ganar las elecciones presidenciales, en 2014 fue imputado en dos procesos penales por incitación al delito de violación y por injuria a la diputada federal Maria do Rosário, del izquierdista Partido de los Trabajadores, a quien le dijo "no te violaría porque no te lo mereces". El caso judicial fue detenido en 2019 ya que durante su mandato no podía ser juzgado.

Desde el 6 de septiembre del 2018, en donde fue apuñalado en el abdomen cuando se encontraba en Mina Gerais por parte de una persona que marchaba en ese mismo lugar, y que le provocó una herida que en ese entonces fue de gravedad y lo mantuvo estable pero internado durante varias horas tras pasar por una cirugía, Bolsonaro ha pasado por diversas intervenciones quirúrgicas tanto programadas como de urgencia, debido a las consecuencias que esto le provocó.

El 12 de ese mismo mes y en ese año, tuvo que ingresar nuevamente a un centro de salud por motivo de adherencias a su intestino delgado, y a reparación que tuvieron que hacerle por una fístula originada de la primer cirugía. Estuvo aproximadamente 20 días internado, y a una semana de que se den las elecciones presidenciales recibió el alta. En ese momento, al igual que ahora, no brindo información sobre como era su estado ni habló con la prensa.

Casi un mes después de dichas elecciones, en las cuales obtuvo el triunfo, Bolsonaro tuvo que ser ingresado nuevamente al hospital para que le retiraran una bolsa de colostomía que le habían brindado luego del ataque. Lo que en su momento tenía prevista una corta duración, se extendió a siete horas, ya que los médicos revelaron que el ex presidente tenía adherencias intestinales de fuerte gravedad.

Al parecer, los meses que le siguieron, fueron cada vez peor. Supuestamente, la puñalada le contrajo serios problemas en la zona baja y alta de la panza y los órganos cercanos al estomago que le impidieron seguir con su vida normal. El 8 de septiembre del 2019, un año después del ataque, recibió una cuarta cirugía para corregir una hernia abdominal de la cicatriz que le promovió la operación que había recibido anteriormente.

No obstante a los problemas que le conllevó dicha herida, también ha sufrido accidentes domésticos que lo dejaron de cama durante varios días. El 23 de diciembre del 2019 sufrió una caída en el baño de su casa, motivo por el que fue ingresado nuevamente a un hospital de Brasilia. A mitad de año del 2020, mientras renegaba de la pandemia y del coronavirus, Bolsonaro se contagió de Covid-19 y aunque tuvo síntomas, aseguró que no se vacunaría ya que estaba en contra de eso. Ese mismo año tuvo que someterse a otra cirugía para retirarse un cálculo renal.

Cabe recordar que durante una de esas internaciones, Bolsonaro estaba siendo investigado luego de emitir una fake news sobre el covid y desestimar su veracidad en un acto político. En el mismo había dicho que las personas vacunadas contra el virus en Reino Unido estaban desarrollando SIDA. Además desvalidó el uso del barbijo, motivo por el cual habían pedido una imputabilidad por el delito de incitación pública a la práctica de un delito pero nunca se llevó a cabo y quedó impune en dicho caso. Esto generó el fuerte repudio de la población en ese entonces.

El 14 de julio del 2021, cuando la opinión pública lo castigaba por sus dichos sobre la pandemia y las muertes se multiplicaban en Brasil, el político ingresó nuevamente a un centro de salud por motivos de una obstrucción intestinal y una crisis de hipo que mantuvo por al menos 10 días. En ese entonces no tuvo que atravesar otra cirugía, pero si un tratamiento tradicional. En agosto de ese año se lo incluyó en el caso de las investigaciones de las fake news, con motivo de emitir noticias falsas y amenazas a contra ministros del Supremo.

En ese entonces también era investigado por la divulgación de datos de una investigación confidencial sobre ataques al Tribunal Superior Electoral ya que tanto el como el diputado Filipe Barros junto a un delegado de la Policía Federal revelaron dichos datos cometiendo el delito de violación del secreto funcional. El 3 de enero del 2022, cuando se encontraba de vacaciones en Santa Catarina, Bolsonaro tuvo que ser nuevamente trasladado por una nueva obstrucción en la misma zona.

El último 17 de noviembre fue ingresado al Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia por un fuerte dolor en la zona en donde había recibido la puñalada y quedó en observación durante varias horas. Si bien aún no se informó sobre su actual internación, ni el ni sus allegados, se espera el parte médico de Jair Bolsonaro para constatar que problema de salud tiene actualmente y si está ligado a sus anteriores episodios.