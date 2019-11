Bolsonaro ya anunció que no asistirá al acto de asunción de Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que no asistirá a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre, aunque aclaró que la decisión no debe ser tomada como una "represalia", luego de haberse jugado por la reelección de Mauricio Macri.



"No voy. Decidido", dijo a periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, en Brasilia, luego de lamentar la derrota del presidente Macri en primera vuelta en las elecciones generales del domingo pasado, que consagraron el retorno del peronismo al poder.



"Hice fuerza por el otro, pero ya que ganó (Fernández) hay que seguir adelante. De mi parte no hay ninguna represalia. Espero que ellos sigan haciendo una política con nosotros, una política semejante a la que Macri hizo hasta el momento", afirmó Bolsonaro.

En un mensaje menos confrontativo que en los últimos días, el mandatario subrayó: "Miren la situación complicada en la que se encuentra Argentina. Nuestro hermano del Sur. Pido a Dios que le vaya bien".



El lunes pasado, Bolsonaro dijo que los argentinos habían "elegido mal" y amenazó con romper el Mercosur en caso de que el gobierno de Fernández no siga a Brasil en la flexibilización del comercio del bloque.

La confrontación hasta tuvo un carácter personal, ya que uno de los hijos del presidente de Brasil, Eduardo, se burló del hijo del presidente electo, Estanislao, en las redes sociales por haberse disfrazado de una figura de animé y además criticó al presidente electo.

La cuestión llegó a tal punto que el actual canciller, Jorge Faurie, envió una carta al embajador de Brasil, en la Argentina, Sergio Danese, en la que se quejó de las expresiones del presidente brasileño sobre el nuevo presidente argentino que asumirá el 10 de diciembre.