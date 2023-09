Brenda Uliarte declarará contra Milman por "presuntos incentivos" en el atentado a Cristina

Un nuevo giro entorno a la causa sobre el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner está por suceder. El miércoles, Brenda Uliarte, una de las detenidas, presentará un escrito en donde abordará diversas pistas de las cuales fue testigo sobre la influencia que tuvo el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman en el caso.

Fue el abogado de Uliarte, Carlos Telleldín, quien dio a conocer esta nueva decisión que tomó la sospechosa desde el Servicio Penitenciario en el que se encuentra, teniendo en cuenta que hace nada más ni nada menos que un mes, el Tribunal de Apelaciones le ordenó el secuestro del teléfono a Milman para constatar si tuvo que ver o no en el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre del 2022, en el barrio de Recoleta.

La presentación se realizará de manera escrita y en caso de que el fiscal lo considere necesario se avanzará para que Uliarte pueda declarar personalmente y brindar más datos sobre lo ocurrido. En primera instancia, la joven presentará un expediente llamado “Pista Milman” y en él, contará cómo el ex diputado de Juntos por el Cambio influyó en aquella noche de septiembre donde la bala, mágicamente, no salió.

Según lo que pudo adelantar Telleldín, las pistas y los datos que podrá aportar la pareja de Fernando Sabag Montiel, quien también se encuentra detenido, es que personas cercanas a Milman le pagaron tanto a ella como a otros allegados para que generen disturbios, tales son como gritos y provocaciones, en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta, donde ocurrió el caso. Aun así, la prueba clave será la fecha en que ocurrió lo narrado, que según sus dichos, fue en las horas previas al atentado.

El ex Diputado se encuentra totalmente sometido en la causa porque en el año 2022, justo 22 días después del atentado, Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y aseguró que la noche anterior al intento de homicidio escuchó a Milman conversar con dos de sus asesoras en un bar cercano al Congreso y el mismo, escuchó decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

A partir de ahí, la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron de manera urgente el secuestro del celular del hombre de Patricia Bullrich, a quien además habían visto en una situación extremadamente extraña en las oficinas de la ex Ministra de Seguridad.

En ese momento, la jueza rechazó el pedido debido a que Milman no se encontraba imputado en la causa. La vicepresidenta decidió apelar y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial ante los jueces de la sala primera del mismo. Días más tarde, la querella sostuvo que en la audiencia la jueza Capuchetti cometió “mala praxis” al no profundizar en detalle alguna pista relacionada a Milman. “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto, para hay cosas que no tienen ningún tipo de explicación”, afirmó Ubeira.

Aun así, un mes más tarde, el Tribunal de apelaciones decidió por mayoría revocar la decisión de la jueza y habilitar la medida de secuestrar el celular del diputado. Sin embargo, primero tendrá que ser autorizada por la Cámara de Diputados, debido a que Milman posee fueros parlamentarios y por el momento, no hay novedades de que eso se haya debatido.