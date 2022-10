Bullrich expuso a Macri, apuntó contra Larreta y Manes volvió a cantarle retruco

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió "no hablar más" sobre si el ex mandatario Mauricio Macri va a ser candidato en 2023 y envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio para que no adquiera "la cultura kirchnerista".

La referente opositora se refirió a las recientes declaraciones del líder del PRO, quien señaló que no se anotó en la carrera presidencial porque "es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia". "No lo escuché. No hay que hablar más del tema de si Mauricio va a ser candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Esta Mañana, la dirigente del PRO ratificó su diferencia respecto a la prórroga al freno a desalojos de barrios populares, una iniciativa apoyada por el interbloque de Juntos por el Cambio. "Esa ley la cuestioné ya en 2017, 2018, porque genera una gran injusticia. La Argentina necesita un elemento fundamental que es la Justicia, que no se sienta que hay algunos que todos se lo llevan de arriba y a otros les cuesta muchísimo", señaló.

En ese sentido, Bullrich recordó que durante la gestión de Cambiemos tuvo cruces con el entonces presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, respecto a la política social.

"Estuve en contra de nuestra política social, lo discutí mucho con Mauricio, con Stanley. Tuve muchos enfrentamientos en nuestra política social, que fue de mantener el esquema de planes sociales que habíamos heredados", remarcó la presidenta del Consejo Nacional del PRO.

Y, al referirse a un eventual mandato suyo al frente de la Casa Rosada, agregó: "Voy a terminar con los planes sociales en la Argentina. De alguna manera, en cuatro años no van a quedar planes sociales, para que la cultura del trabajo y el trabajo sean la variable".

"Si el populismo light, la cultura kirchnerista nos invade también a nosotros, ¿qué queda para el país? Nosotros tenemos que marcar claramente nuestra delimitación, nuestra línea. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros estamos con la propiedad privada? Entonces no podemos darle diez años a determinados lugares para que puedan tener la posibilidad de no tener desalojos", lanzó, para reavivar la interna de Juntos por el Cambio.

Facundo Manes volvió a apuntar contra los halcones de JxC: "Quieren que explote todo ya"

Después de los feroces ataques que recibió por hablar del aparato de espionaje que Mauricio Macri activó contra propios y ajenos durante su presidencia, Facundo Manes volvió a condimentar la interna de Juntos por el Cambio y apuntó contra el sector de los halcones, a los cuales acuso de querer que "explote todo ya".

"Hay un Gobierno actual que, en forma irresponsable, quiere pasarle la bomba al Gobierno que venga. Y hay un sector, también irresponsable, de los halcones que quiere que explote todo ya. En el medio estamos los argentinos", disparó el neurocirujano.

Luego, uno de los referentes radicales de la oposición volvió a referirse al espionaje ilegal del Gobierno anterior y redobló la apuesta: "Hubo evidencia de que espió. Hubo operaciones que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia. Macri es el que tiene que reflexionar".

Consultado por las críticas que recibió por parte de todo el abanico opositor que respalda (o aún le teme) a Macri, Manes advirtió: "Me salió a matar un sistema coordinado. Hay un ambiente violento, sólo quise aportar un granito de arena".

"Salí más fortalecido que antes. Hubo jóvenes que me aplaudían en la calle y me decían: 'Che, qué bien'", cerró.