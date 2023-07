Bullrich, acorralada por el fuego de Massa y de Larreta: los números que alarman en JxC

En las últimas semanas, las encuestas comenzaron a posicionar a Patricia Bullrich como la precandidata presidencial con más chances de ganar la interna de Juntos por el Cambio. El escenario de polarización absoluta es celebrado desde el Gobierno y por Sergio Massa en especial quien, lectura política mediante, considera que tiene más chances de quedarse con un porcentaje del electorado de Horacio Rodríguez Larreta. La subida al ring de la halcona y el cambio en la estrategia "dialoguista" del jefe de Gobierno porteño.

De un tiempo a esta parte, Bullrich intensificó sus ataques directos a Rodríguez Larreta. Envalentonada por los números de las encuestas, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri criticó sin filtros al jefe de Gobierno porteño por los cortes y piquetes en la Ciudad, al tiempo que también se metió con su otro caballito de campaña: la educación.

Es por eso que su rival en la interna debió intensificar sus críticas hacia el tono de campaña propuesto por la también ex funcionaria del gobierno de la Alianza e incluso comenzó a desmarcarse del plan de Gobierno propuesto por Bullrich y apoyado de forma directa por su ex jefe político, Mauricio Macri. "No es a las trompadas, no es a los gritos", expresó Larreta ante Radio con Vos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, o al camino de que todo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Desde el regreso de la democracia hasta acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el anti el anterior", analizó.

"Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración", describió el precandidato. "La Argentina tiene problemas hace 40 años, como los tiene hoy", graficó. "Queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. Vamos de un lado al otro en un péndulo infernal donde en cada ida y vuelta estamos más abajo. Yo propongo algo diferente, propongo resultados", insistió.

Mientras Larreta intensifica sus ataques a Bullrich, quien en las últimas horas decidió subirla al ring con nombre y apellido fue el propio Massa. "Lo que tienen que decir es, digamos, ¿dónde van a ajustar? A mí me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear un ajuste contra la inflación. Que le digan a los trabajadores de Aerolíneas, vamos a cerrar Aerolíneas. Que le digan a los trabajadores del Correo, vamos a cerrar el Correo. Que le digan a los trabajadores de Aysa vamos a cerrar, vamos a privatizar. Lo que falta es ponerle el nombre y apellido al asado", propuso el ministro de Economía en diálogo con Argenzuela.

Massa también resaltó la resolución sin represión del viernes del conflicto por el lock out patronal arengado por las empresas de colectivos y recordó el extenso prontuario político de Bullrich, la candidata "anti casta". "Los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista y lo usan para descalificarme y decirme que soy débil, son los que pasaron por 13 partidos políticos distintos. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros, la de Menem, la que estaba con Carrió, la que trataba a Macri de delincuente?".

¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros, la de Menem, la que estaba con Carrió, la que trataba a Macri de delincuente?"

Atenta a las mediciones, Bullrich dejó pasar las nuevas críticas del jefe de Gobierno porteño y aceptó la propuesta tácita de Massa de subirse al ring electoral. "Ministro de Economía Sergio Massa: en vez de perder el tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual, y sus consecuencias, que padecemos todos los argentinos?", le espetó.