Bullrich anticipó una alianza con Milei: el explosivo paquete anti derechos que tienen en sus manos

A pocas horas de que cierren las inscripciones de alianzas electorales de cara a la PASO presidencial de agosto, Patricia Bullrich tuvo un sincericidio sobre el programa político que aplicará en caso de ganar y aseguró que hará una alianza con los legisladores de Javier Milei para aplicarlo. No más planes sociales, fin de las retenciones, reforma laboral y criminalización de la protesta. Un ajuste que, otra vez, caería sobre quienes menos tienen.

El mensaje tranquilamente podría ser para quienes se quedaron con las ganas de que se cumpla la voluntad de Mauricio Macri, de realizar una alianza electoral con el liberal para ganar en primera vuelta, tal cual manifestó la semana pasada. Ya que para esos votantes, será una garantía saber que si Pato gana la interna, los legisladores de su fuerza y los de La Libertad Avanza (LLA) gobernarán con un programa digno de Carlos Saúl Ménem y de la última dictadura militar.

"Si soy candidata de Juntos por el Cambio (JxC), podré articular con diputados de distintas provincias y de LLA para lograr las leyes principales que mandaremos al Congreso y que serán la arquitectura jurídica que le darán previsibilidad al país", aseguró Bullrich ante CNN Radio. La entrevista arrancó bastante dirigida hacia un sentido, ya que el conductor Pepe Gil Vidal se refirió a un "ajuste inevitable".

El programa legislativo de la ex ministra de Seguridad se basa en "un paquete de leyes muy contundente". Allí habló del fin de los planes sociales y de las retenciones a los empresarios del agro y de la industria. También tocó otros puntos sensibles para la comunidad educativa, cuando aseguró que buscará "un orden que permita que todos los chicos tengan clases" donde se mida "la calidad de los docentes".

Por otro lado, la propuesta que en la Argentina la movilización derrotó tantas veces, también será parte de su hoja de ruta en el Congreso Nacional, ya que Bullrich volvió a referirse a la necesidad de imponer "una reforma laboral", para “modernizar el sistema laboral porque el actual genera muchos problemas".

"Si nos toca ganar el 15 de agosto y ya en octubre, vamos a empezar las charlas con todos los sectores para que se vote ese paquete", reconoció la ex ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa. Entre su plan, como otro guiño al líder de LLA, también habló sobre la "independencia del Banco Central" y la necesidad de una "reforma del Estado", dos consignas bien ligadas al discurso de los mal llamados libertarios.

La criminalización de la protesta social, un caballito de batalla que también comparte con Milei, tuvo lugar en las declaraciones de Pato. "Voy poner normas muy claras de cuáles van a ser las consecuencias para las personas que tienen un plan social y deciden ir a la calle", advirtió la precandidata

Para Bullrich, el "cambio profundo" que se encargó de difundir con vehemencia, también tendrá apoyo por parte de otros legisladores que queden en el camino, tras la diáspora natural que se espera luego de las elecciones y se esperanzó con "contar con algunos legisladores que vean la necesidad de un cambio profundo" y que provengan del oficialismo nacional.

La precandidata, además, se refirió a Macri y contó que en caso de gobernar, será una persona de consulta. "Siempre tener a un ex presidente para poder consultarle es importante, creo que ese va a ser su lugar. También creo que es una persona que abre puertas en el mundo. Logró tejer relaciones y conocimientos importantes. Eso puede ayudar muchísimo", indicó.

Sobre la reciente discusión acerca de la incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, que dividió las aguas en JxC, Patricia defendió su postura de no ampliar la coalición, la cual la enfrentó con el espacio que conduce el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

"Me parece que eso ya ha pasado, porque fue mal planteado. Fue planteado más bien como un tema de un sector interno y no como una discusión ordenada en nuestra fuerza política, pero ya pasó", recordó Patricia. "Hemos logrado defender bien a Córdoba, a un voto que nos sigue permanentemente, y eso es una idea, no una pelea. Es una manera de entender la forma en la que uno va a gobernar: dándole a aquellos que tienen nuestros mismos valores un lugar preponderante", agregó.

Los elogios entre la ex presidenta del PRO y Milei son constantes y vienen de larga data. "Llamaría a Patricia Bullrich para una alianza de gobierno, porque a todos aquellos que están de acuerdo con la libertad, nosotros le abrimos las puertas", reconoció el liberal la semana pasada.

El mediático candidato inclusive confesó que le propusieron armar "un nuevo espacio político" en conjunto al sector de JxC que encabeza Bullrich. La iniciativa contemplaba ir "a una interna" en la cual "el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba".

"Bullrich dijo que se sentaría a negociar con nosotros porque somos el único espacio que no la extorsionamos, somos los únicos que estamos dispuestos a votar todas las reformas necesarias para cambiar la Argentina, en favor de una economía libre", expresó Milei, casi como un adelanto del sincericidio que cometió este miércoles la ex montonera.

Esta propuesta, sumada al camino independiente que emprendió Larreta dentro de JxC, fue el anzuelo que mordió Macri la semana pasada, cuando se corrió el rumor acerca de una posible fractura de su espacio, para lograr cerrar un nuevo acuerdo con LLA.

Los simpatizantes de ambos espacios seguro estarán contentos con la confirmación acerca de cogobernar en caso de ganar. Faltan pocas horas para el cierre de alianzas electorales, y si bien no se dará el bombazo de la unidad electoral entre los halcones del PRO y LLA, a la hora de gobernar -si ganan-, lo harán codo a codo.