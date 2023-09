Bullrich apuntó contra el Kirchnerismo y Massa: "Hay una inflación galopante y familias agonizando"

Se suma una nueva victoria para el espacio de la Unión Cívica Radical (UCR) ya que, con el 99,30% de las mesas escrutadas, el radical Alfredo Cornejo y la líder del PRO local, Hebe Casado, por el Frente Cambia Mendoza (Juntos por el Cambio a nivel nacional) resultaron ganadores con el 39,50% de los votos. La Unión Mendocina dirigida por Omar De Marchi y Daniel Orozco obtuvo el segundo lugar con el 29,67%.

Una vez más una divina ofrenda para Patricia Bullrich que se candidatea por primera vez a Presidenta. Una vez más, la foto victoriosa al lado de una radical del PRO que lleva a sus redes sociales proclamándose vencedora y, una vez más, las promesas de hundir al kirchnerismo fueron advertidas. Lo había hecho en Chaco, en Santa Fe y, ahora, en Mendoza.

El gran triunfador, sin embargo, fue Cornejo que sumará una nueva gobernación –había ocupado este mismo puesto de 2015 a 2019- y ahora se prepara para un nuevo ciclo: “Es un honor haber sido el gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos”, dijo en su discurso con una Bullrich que lo miraba azorada. Agregó: “Es un honor personal, me llena de orgullo y me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo”. Además llamó a generar “un cambio seguro y sostenido de la Argentina, sin vaivenes, sin subidas y bajadas y sin una vuelta al populismo en poco tiempo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y muy cerca del discurso de Patricia atinó a decir: “Para que la Argentina cambie hacia un proyecto sostenido, con apoyo de los gobernadores, con ideas y un sólido poder político”.

Reconoció su derrota

Las fuerzas de De Marchi, el segundo elegido por la voluntad popular y democrática argentina, expresó que su partido tiene "tan solo 160 días de existencia y se transformó en la segunda fuerza provincial, duplicando en votos al tercero”.

En actitud de “superado”, reconoció: “Hemos estado a pocos puntos de un esquema de gobierno que viene gobernando la provincia desde hace 8 años. Por eso, para nosotros esta diferencia no tan importante nos llena de satisfacción porque nos han otorgado una enorme responsabilidad”.

Bullrich, la que más festejó el triunfo

“Felicito a Alfredo Cornejo y a todo su equipo por la gran tarea. Lograron sumar una provincia más al cambio que está en marcha en toda la República Argentina”, dijo extasiada. Haciendo eco de su recorrido en “La Patoneta” por todo el país, reconoció: “Estamos recorriendo este camino que muestra que construimos una fuerza con una gran lucha en la Argentina. Una lucha en contra de los que son irresponsables económicamente. Tenemos una inflación galopante y familias agonizando por un salario que no alcanza”.

La ex Ministra de Seguridad se tomó un tiempo para montar su caballito de batalla y defenestrar al kirchnerismo: “Con una situación política increíble, sin Presidente, con una situación que estamos viendo la realidad de una Argentina que necesita un cambio profundo, contundente y rotundo. Hemos sido la fuerza más importante, la única fuerza que le ha hecho—a lo largo y a lo ancho del país— le hemos hecho fuerza, fuerza y fuerza contra el Kirchnerismo que ha intentado generar un modelo que no ha podido. No se pudo llevar puesta la Justicia, no se pudo llevar puesta la libertad de expresión, no se pudio llevar puesta a cada una de las provincias que hoy están en manos de Juntos por el Cambio así como varias Intendencias”.

Festejando un gol por adelantado, advirtió: “Ahora esto significa que el 22 de octubre terminada esta etapa de las elecciones que van separadas, quedan tres provincias, hoy con el triunfo de Mendoza, quedan tres provincias: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Con estas tres provincias que vamos a ganar, vamos a llegar a un logro contundente en las elecciones nacionales”.

Otro que se sumó a los vítores fue Mauricio Macri, el padre político de Juntos por el Cambio, que a través de su cuenta personal de X (ex Twitter) articuló: “Los mendocinos reafirmaron hoy su confianza en el cambio y en la capacidad de gestión de Alfredo Cornejo. ¡Felicitaciones al gobernador electo! Sigamos juntos en octubre para llevar el cambio a todo el país con Patricia”.

Quién es Cornejo, nuevo Gobernador de Mendoza