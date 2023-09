Bullrich arremetió contra los docentes y advirtió: "Si hacen paro, llamaremos a los jubilados"

A tan solo un mes de las elecciones generales, Patricia Bullrich ajusta día tras día sus propuestas de Gobierno en caso de ser ella la próxima Presidenta de la Nación y esta vez volvió a sorprender: dentro de su mandato los docentes no podrán manifestarse bajo ningún tipo de motivo ni razón y en caso de que lo hagan, de rebote la ligarán los maestros jubilados, quienes tendrán que regresar a las escuelas.

No importan los años que uno tuvo en su profesión, ni cuánto tiempo esperó para disfrutar de su jubilación después de estar al mando de un aula durante al menos 25 años, porque con esta normativa que buscará aplicar la candidata de Juntos por el Cambio, todo aquello se terminará en caso de que los docentes quieran, nada más ni nada menos, que luchar por sus derechos.

A la hora de hablar de educación, la ex Ministra de Seguridad anticipó en varias ocasiones que uno de sus mayores proyectos es que en el año se cumplan los 190 días de clases correspondientes y no deban perderse ni uno solo, mucho menos por una manifestación gremial, aun sin importar si el motivo tiene que ver con algo tan esencial como lo son, por ejemplo, los sueldos.

Es por eso que en diálogo con La Nación, se mostró totalmente en contra de los sindicatos que son el puntapié para llevar a cabo una manifestación gremial de docentes, por los cuales advirtió que a todos aquellos se les quitará personería y no sólo eso, sino que avisó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para realizar diversas causas penales en caso de que suceda cualquier tipo de inconveniente que deje al menos un día sin clases.

Sí hay una realidad y es que cuando el PRO estuvo en el mando, bajo Mauricio Macri como Presidente, se convirtió en el Gobierno que menor inversión realizó en la educación y a la par, quien menos escuelas construyó. Incluso, se atrevieron a eliminar el programa Conectar Igualdad, quitando así, una herramienta sumamente funcional en las escuelas. Sin embargo, nada todo eso le parece poco a Bullrich, que lejos de promover buenas noticias para el sector que pretende reforzar, eligió el camino de la amenaza y el temor.

En principio, avisó: "En educación se tienen que cumplir 190 días de clases, sino está en peligro el futuro de nuestros chicos" y luego de eso, sin más vueltas, amenazó a quienes se atrevan a que eso no suceda y de esa forma, manifestó lo que buscará hacer. "Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia, haremos las causas penales, les sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que tenemos que hacer para que nunca más un chico en la Argentina no tenga los 190 días de clases".

Asimismo, no serán sólo esas las consecuencias de una manifestación, sino que también las mismas las cobrarán los jubilados, a quienes lejos de dejarlos de un lado, seguirá persiguiéndolos. "Los gremios, cuando paren los colegios, haremos como se hace en muchos países del mundo y llamaremos a los docentes jubilados".

Aquella idea de los 190 días de clases, sin importar cualquier motivo o razón que se presente, ya lo había anticipado Néstor Grindetti, cuando le pidió a quien sea el futuro Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que no se deje llevar por la “doctrina” que aplica Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, y que cumpla con lo que corresponda en cuanto a la educación.

“Tenemos que tomar un compromiso y transformar esta propuesta en política pública, yo le pido tanto a Axel (Kicillof) como a Diego (Santilli) que el próximo Gobernador que surja de nuestra disputa electoral tome este compromiso y garantice ya no 180 sino 190 días de clases sin dejarse doblegar por (Roberto) Baradel y su doctrina que tanto daño le hace al futuro de nuestros chicos, yo me comprometo a cumplirlo”, había expresado el ex Intendente de Lanús.

Además, también había declarado en contra de las manifestaciones gremiales a las cuales denominó “paros salvajes” e indicó que confía en que la candidata a Presidenta podría lidiar contra ello. "Sé que cuento con el respaldo y la convicción de Patricia quien va a llevar adelante una ley para declarar servicio esencial a la educación, evitando los paros salvajes y avanzando hacia una transformación en el sistema educativo que sea de raíz”.

“Sé que aggiornará los contenidos curriculares a los desafíos de este nuevo mundo, capacitando a los docentes, recomponiendo el salario , mejorando la infraestructura escolar y sumando a los municipios a esta tarea, nuestra dirigencia tiene que tener una mirada de largo plazo, la educación es esencial”, cerró.