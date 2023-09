Bullrich celebró con ironía la reapertura de las causas contra CFK: "Un tiro para el lado de la Justicia"

A inicios de septiembre se cumplió un año y ella seguía sin pronunciarse en repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cual le gatillaron dos veces en la cabeza en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Y aunque todavía no lo hizo, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se tomó la licencia de festejar que Casación reabriera las causas Hotesur y Los Sauces y el Pacto con Irán como "un tiro para el lado de la Justicia".

El posteo de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, tras esa frase, continuó de esta manera: "Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que pague".

Por su publicación recibió diversas críticas desde todo el arco político, que entendieron que detrás de la desafortunada frase de Bullrich, había una mala intención. Entre quienes respondieron en esa tónica estuvo la cuenta oficial de La Cámpora. "La que sigue pidiendo que salgan los tiros. Hacete cargo de Milman", escribieron desde la agrupación, en relación al diputado Gerardo Milman, quien se auto imputó en la causa del atentado para acceder al expediente.

Al ladero de Bullrich lo investigan por la conversación que tuvo con sus secretarias Carolina Gómez Mónaco y Ivana Bohdziewicz en el bar Casa Blanca -a la vuelta del Congreso Nacional-, donde, según el asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados Jorge Abello le escuchó decir la frase "cuando la maten yo estoy camino a la Costa".

La lentitud que caracterizó a la jueza María Eugenia Capuchetti para avanzar en encontrar a los responsables intelectuales del intento de magnicidio, también impactó en la "pista Milman". Si bien la denuncia fue hecha 22 días después, recién en febrero la Justicia tuvo acceso a los celulares de las asesoras, con el agravante de que, a partir del testimonio de Bohdziewicz, antes fueron a una oficina donde atendía Bullrich a encontrarse con un especialista en software que les borre el teléfono. "Yo estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos. Entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo", reconoció en la ampliación de su indagatoria en mayo.

La magistrada con el mismísimo Milman, tardó mucho más en hacerlo. El diputado debió auto imputarse en junio para tener acceso al expediente, por lo que nombró a Manuel Barros como su abogado. Recién a mediados de agosto, y a casi un año del atentado, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el secuestro de su celular.

Recientemente Bullrich habló de por qué nunca repudió el atentado contra la vicepresidenta. "Yo estaba por hacer un repudio y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros. Cuando escuché al Presidente diciendo 'esto es producto de la oposición', bueno, si ellos ya tienen el atentado, el enemigo y el culpable", reconoció ante Radio con Vos. "Sucedió algo grave y ellos mismos construyeron a quién era el enemigo. Hoy a mí me hacen un video diciendo que soy la responsable", agregó.

"La condena o no la condena, es una decisión que yo considero que a mí nadie me pude obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir. Me pareció que hubo una condena de JxC y punto". opinó la candidata. "Si te ponen en el lugar de haber cometido un atentado, qué repudio vas a hacer con alguien que te acusa a la media hora de suceder eso y te acusa de ser el responsable", argumentó.

"Yo estaba por escribir algo, pero digo no, en estas condiciones en las que están aprovechando algo para ponernos en el paredón, yo me corro del paredón, no soy tan estúpida de dejarme acribillar por aquellos que están generando una situación en la que ya a la media hora el Presidente decía que el enemigo era la oposición", recordó la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa.

Al mismo tiempo, y a la vez que elige cada una de sus palabras en sus posteos, durante esa entrevista aseguró que es "un horror que en Argentina haya cualquier tipo de violencia contra cualquier persona". Fue lo máximo que pudo salir de su boca a la hora de hablar del hecho atroz que se vivió hace más de un año.

Todavía uno de sus principales asesores está siendo investigado, y ahora puede llegar a estar mucho más complicado si Brenda Uliarte, la pareja del tirador Fernando Sabag Montiel, lo compromete con la ampliación de su indagatoria que pidió su abogado Carlos Telleldín. Según adelantó, personas cercanas a Milman le pagaron tanto a ella como a otros allegados para que generen disturbios en las inmediaciones del domicilio donde se dio el caso.