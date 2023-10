Bullrich comparó su abrazo con Milei al de Perón y Balbín: "Fuimos capaces de perdonarnos"

La ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, defendió la decisión que tomó junto al ex presidente Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei en el ballotage que lo enfrentará a Sergio Massa el 19 de noviembre. Lo hizo en una rueda de prensa donde comparó el abrazo que se dio con el libertario, ayer en TN, con el que se dieron Juan Domingo Perón y el radical Ricardo Balbín en los años 70.

"Acá hay dos variables. Una es el kirchnerismo, que ya lo conocemos, que gobernó muchos años el país y que sabemos los niveles de corrupción y pobreza que tiene el país. Y una alternativa, que no fuimos nosotros, que apuntaba a un modelo más liberal, más de cambio. Y nosotros apuntamos al cambio", afirmó la ex ministra de Seguridad durante el mandato de Macri.

En la conferencia improvisada que hizo en la mañana del jueves en las calles de Palermo, la ex candidata fue cruzada respecto a las diferencias que tuvo con el libertario durante la campaña, que motivaron fuertes cruces y acusaciones gravísimas por parte de su rival, quien la tildó de "montonera asesina" que puso bombas en jardines de infantes. "Las que nosotros consideramos malas y peligrosas las pusimos en un papel, aclaramos tanto el tema de los órganos como las armas, y algunas dudas que había, queden saldadas, y así se avanza: buscando lo mejor para el país", explicó.

Luego fue que vino ese momento incómodo e incoherente respecto al conocimiento de la historia de la Argentina, donde comparó lo que vivió la noche anterior en el estudio de A dos voces con uno de los momentos más emblemáticos de la unidad nacional que propuso el peronismo durante el tercer mandato de su fundador. "Nosotros también fuimos capaces de perdonarnos. En la historia hubo muchos abrazos como el de Peón-Balbín y esos son los gestos que hoy necesita el país", aseguró.

"Nosotros ganamos unas PASO. Le ganamos las PASO a Gerardo Morales, a Martín Lousteau, a Horacio Rodríguez Larreta, así que tenemos una legitimidad, que no solamente es la de haber sacado 24 por ciento de los votos, 6.200.000 personas que pusieron la fe en nosotros, sino que además ganamos unas internas. Tenemos una legitimidad construida en base a esa representación", señaló respecto a la potestad que se atribuyó para orientar al electorado en el ballotage.

"Acá ellos dieron libertad de acción a su gente, tomaron una decisión. Nosotros tomamos otra. ¿Por qué la de ellos puede ser respetada y la de nosotros no?", se preguntó Bullrich. "Me parece que es claro que estamos tratando de decirle a los votantes que me acompañaron que tenemos dos alternativas: o continuidad del kirchnerismo o el cambio. ¿Es el cambio que nosotros propusimos? No, ¿pero es el cambio posible? Es el cambio posible. Eso es lo importante en este momento. Todo lo demás no tiene ninguna importancia", relativizó.

"Son los cuatros años de gobierno, es cómo se reconfigura el país, si tiene 20 años de kirchnerismo más o si tiene una salida diferente, de cambio, de transformación, en los próximos cuatro años. Toda la demás discusión es de políticos, partidocrática que a nosotros no nos interesa", argumentó, mostrándose más cerca de los discursos anti casta de Milei que a lo que decía durante la campaña.

También contestó a la provocación de Morales, quien afirmó que tras la decisión que tomaron ella y Macri, abandonaron JxC. "Nosotros tenemos una representación en la sociedad. No creo que pueda decidir quién se queda y quién se va. Hoy lo importante es el país, las elecciones. Después discutiremos", rechazó. "Nosotros tenemos gente que nos llama de todo el país, que quiere el cambio, que no quiere que siga el kirchnerismo, que no quiere que sigan los Insaurralde de la vida", concluyó.