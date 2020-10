Bullrich convocó a una marcha "anticuarentena" para repudiar la "agenda clandestina" de Cristina

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una nueva protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández para este próximo lunes 12 de octubre. “Voy con mi bandera y mi auto a la marcha”, anunció Bullrich, que ya había participado de otras movilizaciones “anticuarentena” y a fines de agosto se contagió de coronavirus y debió ser internada por dificultades respiratorias en dos ocasiones.

La protesta, prevista para este lunes por la tarde, volverá a tener epicentro en el Obelisco, aunque también se podría hacer sentir en otras ciudades del país y frente a la Residencia de Olivos, tal como ocurrió en las últimas marchas contra la gestión de Alberto Fernández. “Voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos”, disparó la ex ministra de Seguridad en un breve video publicado a través de sus redes sociales.

Hay miles de empresas, trabajadores y estudiantes en la debacle total".

“Hay miles de empresas, trabajadores, estudiantes de todo el país que están en la debacle total, por una situación que se podría haber evitado”, aseguró Bullrich en un tramo del video donde convoca formalmente a la movilización contra el Gobierno, a pesar de las recomendaciones sanitarias que a nivel mundial advierten sobre los riesgos por posibles contagios en sitios donde se produzcan aglomeraciones de personas.

“Los estudiantes no vuelven a clases, los chicos están en sus casas sin escuelas, destruyeron un año de educación”, sostuvo la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO en otro tramo de la convocatoria. En este sentido, dijo que se debe marchar porque “además detrás está la agenda clandestina” de Cristina Fernández de Kirchner “y de la impunidad”.

El 12 de octubre estoy ahí, con nuestra libertad y República".

“Quieren llevarse puesta a la Corte Suprema y a los jueces y al procurador”, afirmó Bullrich. “Hay una agenda de decir ‘en la Argentina no pasó nada’. Nosotros eso no lo vamos a dejar pasar. El 12 de octubre estoy ahí con nuestra libertad y nuestra República”, agregó la ex ministra.

CARAVANA A FAVOR DE ALBERTO

Del otro lado de la grieta, desde el kirchnerismo convocaron a una “caravana patriótica popular” en la Ciudad de Buenos Aires pero en apoyo al presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La convocatoria fue lanzada por sectores de la militancia que respalda al gobierno del Frente de Todos y promovida, entre otros, por el sociólogo y economista Jorge Elbaum, presidente del Llamamiento argentino judío.

A través de un flyer, convocó a una movilización “con estrictas medidas de cuidado para evitar la propagación del virus”. A la convocatoria sólo se podrá ir “en autos con ventanillas cerradas y motos y bicicletas con cascos”. La caravana será el domingo 18 de octubre entre las 17 y las 19.