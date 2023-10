Bullrich coquetea con Milei y Larreta busca liderar los restos de JxC: arde la interna en el PRO

La imposición de Sergio Massa en las elecciones generales, que habilitó un ballotage con Javier Milei para el 19 de noviembre, cambió el panorama que había previamente cuando se caracterizaba que el liberal vencería, hasta con una posibilidad de hacerse con el poder en primera vuelta. Ahora, la multiplicidad de posibles escenarios políticos dificultó las negociaciones dentro de Juntos por el Cambio (JxC), respecto a qué posición hay que tomar en el desempate en las urnas.

Así fue que, nuevamente en la madrugada de este miércoles, se volvió a suspender el encuentro que haría la coalición para sacar conclusiones de balance electoral y tomar una primera postura de cara al ballotage. Ya en la tarde del martes Patricia Bullrich se había reunido con Mauricio Macri. Las dos cabezas de los halcones son quienes más convencidos están de darle su aval al economista, aunque no es algo que tenga un consenso cierto entre los dirigentes y la militancia del frente.

Lo cierto es que al mediodía de este miércoles, Bullrich y Luis Petri darán una conferencia de prensa en la que anunciaría su respaldo a Milei. Según trascendió, en principio solo ratificará su rechazo al kirchnerismo y la decisión de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio de apoyar “el cambio permanente en la Argentina”. De esta forma, quedará prácticamente formalizada la ruptura de la coalición opositora.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Del otro lado quedó el derrotado en la interna, el todavía jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien los votos de la PASO no lo acompañaron, no sería así en esta discusión. Es que tanto el radicalismo -dividido- como otros sectores como los gobernadores de la coalición, estarían más convencidos de llamar a la neutralidad que de apoyar al libertario. El porteño sabe todo lo que se juega en esta discusión, que lo puede volver a poner a la cabeza de lo político en JxC, ante una eventual ruptura.

Por un lado tiene el respaldo radical, en el marco de la UCR de Mendoza, donde conduce el gobernador -halcón- Alfredo Cornejo, anunció que no apoyará a ninguno de los dos candidatos y que Ernesto Sanz anunció, también esta mañana, que la coalición que gobernó el país entre 2015 y 2019 estallará en caso de que se determine un apoyo a Milei. "Si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común", expresó el mendocino, quien antes advirtió que jamás estaría con el libertario.

Se sabe que dentro del radicalismo, con Gerardo Morales y Martín Lousteau a la cabeza, evalúan apoyar al ministro de Economía, pero esta no sería la mejor jugada según el grupo que elabora con Larreta. La ventaja de Massa de casi siete puntos habilitó un escenario distinto. Es por eso que desde el larretismo ven en la neutralidad una propuesta que evitaría una ruptura de JxC, no empoderaría a Milei, y tampoco los dejaría pegados al tigrense, de cara a un eventual mandato ajustado en lo económico.

La postura que representa Larreta tiene mucha fuerza dentro de la coalición y es por eso que, aún después de que Bullrich y Macri se reunieron y sacaron sus conclusiones de cómo actuar de cara al ballotage, no pudieran convencer al resto. El ex presidente no tiene dudas: si fuera por él apoyaría a Milei directamente, sin ningún tipo de dudas ni de negociaciones internas.

Por otro lado, Larreta ya fue consiguiendo cosas importantes de cara al 19 de noviembre. Él fue quien negoció que el radical-peronista Leandro Santoro se baje del ballotage con Jorge Macri por la Jefatura de Gobierno, lo que le garantizó al PRO la continuidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). No es que hubiera mucha disputa de cara al medio punto que le faltaba, pero el gesto le devolvió autoridad al principal derrotado de las PASO.

Más allá de las expresiones públicas, el plan de Larreta es dejar a Milei solo en el ballotage, para que no quede como la principal oposición de cara a los próximos cuatro años. Justamente el candidato de La Libertad Avanza (LLA) se reunió en la mañana de este miércoles con Macri, justo después de que Bullrich se reúna con él. Aunque el ex presidente ya tiene la decisión tomada: darle su apoyo al libertario.

El jefe de Gobierno está tan convencido de que Milei va camino a una derrota inevitable que tampoco tiene problema que tanto el ex presidente como su rival en las PASO elijan irse detrás de "El Peluca". Es más, sería una decisión que allanaría el camino para su plan de fondo: transformarse en la principal fuerza opositora de cara al gobierno de Massa.

Las negociaciones en JxC continúan. Todavía hay tiempo para que quienes son parte de la coalición se animen a apoyar a Larreta en la postura. La tentación de no terminar detrás de Milei, sino en transformarse en la principal oposición al nuevo gobierno de Massa, es grande al lado de la jugada de apoyar a un Milei, que no sólo tiene muy difícil ganar, sino que, además, le va a ser casi imposible gobernar.