Bullrich criticó a Massa por la foto con los gobernadores radicales: "Ventajita"

Dolida por el apoyo exhibido al ministro de Economía por algunos referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de cara a un eventual ballotage entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su par de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, la postulada para llegar a la Casa Rosada por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, criticó a su rival peronista por el acto que encabezó junto a gobernadores del Norte Grande el lunes en Salta, y apuntó contra la foto que hizo con algunos de sus aliados.

"Es el pícaro, el vivo, que quiere tratar de sacar una ventajita, cuando estamos cansados de las ventajitas en la Argentina", comentó a los medos, enojada, mientras hacía una recorrida por el Conurbano bonaerense.

"La foto del domingo fue una picardía de Massa, era un acto institucional de los gobernadores, que hace tiempo que trabajan para tener energía solar, distintos tipos en todo el norte, para producción del Norte Grande", protestó la candidata, en una exhibición de la desesperación que genera que las encuestas de la mayoría de las consultoras la empujen cada vez más hacia un eventual tercer puesto, lo que significaría quedarse afuera de una segunda vuelta electoral.

"Massa fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, algo que no se hace, porque el acto no era para decir: 'Me llevo dos ministros radicales', de hecho estuve al día siguiente con (Gerardo) Morales, que dijo: 'Ministro de Massa ni por casualidad, estoy 100% con Juntos por el Cambio y Bullrich', así que Massa, las picardías guardatelas", reclamó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. "Que un funcionario haga politiquería en un acto institucional no es culpa del que va, es mala práctica política del que lo hace", agregó.

El gobernador de Jujuy no fue el único radical que estuvo en el acto que encabezó el lunes Massa. También estuvo su par de Corrientes, Gustavo Valdés. En esa oportunidad fue que el ministro de Economía fue muy claro al asegurar que, en caso de imponerse como presidente, a partir del 10 de diciembre, llamará "a un gobierno de unidad nacional".

"Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos", aseguró el candidato peronista.

"Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino", reconoció el ministro en el acto en la localidad salteña de Güemes.

Por otro lado, Bullrich se pronunció en sus redes sociales al cruce entre el empresario Marcos Galperin y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un posteo que tituló: "Rompen todo lo que tocan". "El kirchnerismo no para de complicarles la vida a los argentinos. Ahora Massa va contra Mercado Pago y Mercado Libre, pero podría ser cualquier otra empresa: todo lo que sea bueno y funcione ellos lo van a romper", aseguró la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa.

"Como siempre, van a joderles la vida a los laburantes, comerciantes, empresas y especialmente a los jóvenes que usan este servicio. Dejen laburar a la gente en paz, basta de ahogar al capital privado. Nosotros vamos a bajar las regulaciones para que las compañías puedan trabajar, crecer y dar empleo a todos los argentinos. Es Ahora. Y es para siempre", arremetió la candidata.

Tras la defensa al empresario autoproclamado uruguayo, y el ataque al BCRA, Mauro Brissio, uno de los impulsores de la Ley anti fake news, cruzó a Bullrich y su declaración, cuando aseguró en un tuit que ella "miente diciendo que Massa busca romper MercadoLibre", mientras que "lo que se busca es una mejora de seguridad al sistema de las transferencias".

"El BCRA introdujo modificaciones en la operatoria del DEBIN (débito inmediato) y las transferencias pull a fin de prevenir casos de fraude entre las partes intervinientes", explicó. El Central define al DEBIN como una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga sólo debe aceptarlo. En el caso de la modalidad recurrente, la autorización es general y habilita cobros diarios", desmintió el magíster en Comunicación.