Bullrich defendió a Milman y rechazó el pedido de recusación contra Capuchetti: "Con nosotros no"

Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncie en sus redes sociales que pedirá la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el atentado frustrado que se dio el 1° de septiembre en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a cruzarla y a desmentir las acusaciones que vertió sobre el diputado nacional Gerardo Milman, su hombre de confianza en el Congreso Nacional. "Con nosotros no, esas mentiras ya supimos combatirlas en los momentos más difíciles", se defendió.

La ex mandataria venía de compartir en su Twitter un video donde se analiza el accionar de la magistrada en el marco de la no vinculación de la causa con los acusados de Revolución Federal y la no convocatoria de Milman, luego de que un testigo declarara que lo escuchó cómo hablaba con dos asesoras en el bar Casablanca, solo dos días antes del atentado, y que allí decía que cuando la maten iba a estar en la costa.

"Esta construcción del relato lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición que hemos trabajado bajo las normas de la transparencia al kirchnerismo, que ha violado todas las nombras y ha generado la corrupción más brutal que ha sufrido la Argentina y que intenta destruir el sistema republicano de poder y reemplazarlo por uno autocrático para que los argentinos estemos bajo el yugo de una persona", reclamó la mandamás del PRO en Radio Mitre.

"Me hace acordar a la construcción de relatos que comienzan con una mentira, terminan con una mentira, y la mentira la intentan, de tanto repetirla, convertirla en verdad", comparó la ex ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri. "Esto que dice Cristina no figura en la investigación de Capuchetti, la persona que dice haber escuchado a Milman es una persona que dijo primero dijo que era senador, después diputado, después asesor, dijo cualquier cosa, pero estamos acostumbrados”, cuestionó.

"Ellos con tal de zafar de la Justicia, que está condenando hechos concretos de Cristina Kirchner como presidenta, crean relatos. Estamos absolutamente decididos a enfrentar todos cada uno de los relatos y mentiras", expresó la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio.

"Todo lo que diga Cristina entra dentro de la locura del kirchnerismo de querer que la realidad se adapte a sus necesidades. Es grave lo que pasó, pero la gravedad de eso no la puede llevar a ella a querer meter a un actor de la democracia, como es Juntos por el Cambio, o a mí, o al expresidente Macri o a Milman en esta barbaridad”, continuó

Durante la entrevista radial, Bullrich sostuvo que desde su espacio nunca alentaron la violencia y defendió la decisión de Capuchetti de no vincular las acusaciones. "Hizo muy bien en separarlas, nada tiene que ver lo de Revolución Federal con un atentado, eso lo dijo la Justicia”, señaló.

La ex ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa avisó que apuntarán contra el testigo en la Justicia por falso testimonio."Es una persona que miente para inventar, para darle a la vice argumentos falaces", denunció.