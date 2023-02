Bullrich electrocutó la interna del PRO: criticó a Larreta por no autorizar el uso de pistolas Taser

El camino para dirimir quién será el candidato a presidente por parte del PRO está lejos de resolverse de forma pacífica o a través de una decisión política. El nuevo round lo inició (una vez más) Patricia Bullrich, quien cargó de forma directa contra Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de no querer que los efectivos de la Policía de la Ciudad utilicen las pistolas Taser. "Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie", declaró.

Esto fue desmentido, no sólo por el mandatario, sino por muchos referentes del espacio que conduce, como su jefe de Gabinete y actual ministro de Seguridad en reemplazo de Marcelo D'Alessandro, Felipe Miguel, con quien Bullrich tuvo un encontronazo algunos meses atrás, donde lo amenazó diciéndole que "la próxima" le rompería "la cara" si se volvía a meter con ella. Un hecho que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente.

La pelea por la utilización de estas armas no letales viene de larga data, luego de que comenzara una disputa judicial acerca de la constitucionalidad de su uso, a partir de que en su último mandato Macri las comprara.

"Yo creo que hay cosas que hay que tomar decisiones. Se están discutiendo las pistolas Taser, se viene discutiendo hace tiempo. El país compró, yo las compré y entraron tres días después de que nosotros nos fuimos del gobierno. La Corte Suprema de Justicia, cuando Macri quiso comprarlas, dijo que era legal. Bueno, en vez de pedir más permisos, usalas. Punto. No le pidas más permiso a nadie", propuso Bullrich.

"No le podés permiso a un gobierno que te dice todo que no a propósito y entonces vos tenés una policía que una semana muere frente a una persona totalmente fuera de sí, después al otro día cinco policías a los sillazos porque no tenían con qué defenderse... entonces, tomá la decisión", criticó la ex ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa.

Quien no titubeó con la amenaza recibida por Bullrich fue el jefe de Gabinete porteño. "CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", explicó Miguel.

"Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas taser las va a usar", aclaró. "Sin dudas las transformaciones que la Argentina necesita requieren firmeza y seriedad para llevarlas adelante", agregó, como una crítica agazapada a los comentarios de Bullrich.

Por su parte, el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno, Fernando Straface, también aportó su granito de arena para explicar la realidad y correr el eje de la chicana de la otra futura precandidata.

"Clarifiquemos la confusión. La Corte Suprema nunca se pronunció sobre las Taser. CABA consiguió sentencia favorable de un juez federal para importar las Taser el 8/2/23. El Gobierno apeló el 9/2/23 y suspendió la autorización. Sin sentencia firme ningún gobierno puede comprar Taser", escribió Straface. "Gobernar bien en democracia supone el respeto de la ley. Se llama Estado de Derecho: las leyes están por encima de la voluntad discrecional de las personas, especialmente de quienes gobiernan. La firmeza con templanza es distinta de la temeridad", añadió.

También el recientemente nombrado secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, puso su granito de arena en la disputa con Bullrich y explicó que están "dispuestos a dar todas las discusiones con la verdad sobre la mesa y la seriedad del caso".

"Seamos claros con los porteños: queremos que la Policía de la Ciudad use pistolas Taser. Las compramos y capacitamos a nuestra fuerza. La importación está frenada porque el Gobierno Nacional tiene, como todos sabemos, el monopolio de la autoridad aduanera", acusó Wolff, y luego aprovechó para defender la gestión porteña: "Logramos convertir la Ciudad en la más segura de América Latina, segunda del continente y seguiremos trabajando para cuidar más y mejor a todos".

Quien elevó el tono de la disputa interna fue el diputado nacional porteño Álvaro González, quien también es consejero en la Magistratura de la Nación. "No sé puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral", escribió en sus redes, sin titubear a la hora de atacar a Bullrich.

"Frente a la errónea afirmación de Patricia Bullrich, con la que le pedía decisión a Horacio confundiendo los tribunales (TSJ de CABA con la Corte Suprema) para el uso de algo prohibido: Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que utilicen armas prohibidas?", había acusado González, dejando en claro que no va a ser muy amistosa la disputa por conocer al candidato del PRO en la interna.

La presión de Bullrich alrededor del uso de las Taser llegó a días de que la policía porteña Maribel Salazar fuera asesinada con su propia arma por Oscar Gustavo Valdez en la estación de Retiro de la línea C del subterráneo.

La pelea entre Bullrich y Miguel, y la amenaza correspondiente, se hizo pública luego de que ambos hayan concurrido a la presentación del libro "Para qué" de Macri, donde la ex ministra lo cruzó por las respuestas que había dado sobre las críticas de ella al operativo que desarrollaba la Ciudad en la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner.