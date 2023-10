Bullrich en modo "ya lo vas a entender": dudas, nervios al hablar y su frágil plan económico

Que a los y a las argentinas no les interesa la política es una falacia. Lo demostró ayer el debate presidencial obligatorio transmitido desde el Fórum de Santiago del Estero que, según informaron, tuvo 35 puntos de rating con picos de hasta 42 en la última hora de la transmisión. El minuto a minuto estuvo muy picante y al final, el "derecho a réplica" fue lo que generó idas y vueltas interesantes, aunque la mayoría de los candidatos usó todos sus cartuchos antes de que finalizara la primera hora.

Y, cuando todavía no pasaron 24 horas de la velada política, las repercusiones ya se dejan ver. Sin lugar a dudas, la más criticada (o memeada) fue la candidata de Mauricio Macri: Patricia Bullrich, postulada a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC).Desde que dijo que entraría con “cámaras de televisión al Banco Central para demostrar que no había reservas”, Bullrich hundió su propio barco y nunca más puso salir de la chicana fácil que afirma que de economía “no sabe nada”… ni con Carlos Melconian (elegido como ministro de Economía de su posible gestión) que no apareció ni un segundo al lado de la ex Montonera.

Sobre la dolarización dijo con un discurso estudiadísimo, pero de memoria: “Te prometieron la dolarización, pero vos sabes que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Lo importante no es lo que decís qué vas a hacer sino lo que realmente estás en condiciones de hacer”. Sin embargo, las dificultades arrancaron cuando empezó el verdadero debate.

El primero que la cruzó fue Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA): “Señora Bullrich, ya dos veces escapó la pregunta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza ‘Plan integral’; acá la pregunta es qué va a hacer con las leliqs? Le doy otra oportunidad a ver si la contesta". Nerviosa, Bullrich empezó con una “parada de carro”: "Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir", dijo mientras Milei se relamía por haber dado en el clavo con la pregunta más difícil para la candidata.

Bullrich terminó su respuesta: “Yo tengo que decir... yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal y hoy Massa está gastando de más, está generando déficit el país necesita esa solidez para terminar con la inflación”, dijo sin saber dónde ir y reanudó: “Sin inflación el país comienza y arranca, la Argentina tiene una gran oportunidad histórica”.

Como un mantra que repitió durante toda su campaña también dijo que Argentina: “Tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? porque en el medio, hay una serie de mafias que hoy son sus amigos: Barrionuevo, esa serie de mafias, son las que impiden que el país crezca y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio”, terminó sin decir ninguna propuesta concreta en términos económicos.

La chicana de Milei era real, en su alocución para presentar el plan económico de su gobierno, tuvo algunos tropezones y no se entendió el punto al que quería llegar: “Un programa claro y concreto que solucione los problemas de fondo, un equipo económico coherente y concreto con (el economista) Carlos Melconian a la cabeza y la decisión política”, expresó.

Y, como en el cruce con Milei, también dijo algunas frases armadas de su campaña: “El temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita y ustedes saben que yo tengo”. Otro que agarró “desprevenida” a Bullrich fue Massa: “Desgraciadamente voy a coincidir con Milei”, dijo y sorprendió a todos; “Quiero saber cuál es tu propuesta económica, quiero saber si es la de Macri alimentando a Milei, si es la de Melconian al que echaron del Banco Nación o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros”.

Enredadísima, Patricia contestó: “Nuestra propuesta económica es una propuesta clara y nítida”, dijo mientras Massa la miraba desconcertado y siguió: “Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal, hay que terminar de emitir de una vez y para siempre. No como estás haciendo vos ahora que tirás ‘planes platita’ todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos”, expresó. Y por último le tiró una chicana venenosísima: “Y vos aumentaste 40 impuestos en los cuatro años de este gobierno. Ese es nuestro plan orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca”.

Hay que resaltar que uno de los cruces más picantes en cuanto a economía tuvo que ver con Massa y Bullrich, que dijo: “Desde el primer día vamos a poner orden, primero con un programa completo e integral, segundo con un equipo económico honesto y preparado, y tercero la decisión política y el temperamento para hacer los cambio que la argentina necesita”. Y continuó: “Yo vengo a eliminar la inflación, es una oportunidad histórica”. Massa estaba esperando para la réplica y sabía qué decirle: “Ella habla de los jubilados pero me tocó a mí verle la sonrisa a los jubilados cuando les di el 13% que ella les sacó", expuso picante.