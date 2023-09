Bullrich fue echada del barrio Emerenciano Sena, le dijeron "borracha" y respondió: "Maldonado se ahogó"

A pesar de que Juntos por el Cambio ganó las elecciones en Chaco bajo el candidato a Gobernador Leandro Zdero, su partido político no es bienvenido en todas las zonas de la provincia y así quedó demostrado cuando Patricia Bullrich intentó caminar las calles de uno de los barrios en especial y fue rápidamente echada por las personas que habitan el lugar.

El domingo, luego de un día entero de votación, con casi el 60% de las mesas escrutadas, se dio a conocer que el Gobernador radical se impuso en las elecciones con más del 45% de los votos dejando atrás a Jorge Capitanich, quien obtuvo cerca del 40%. Aun así, la celebración por parte del PRO no fue como se la esperaba porque un inconveniente los dejó de sorpresa a todos.

El lunes al mediodía, la candidata a Presidenta de la Nación que viajó hacia Chaco para estar presente en la victoria de Zdero, tenía organizada una conferencia de prensa junto al ahora Gobernador y a Silvana Schneider, la vicepresidenta electa, en el salón Casablanca del Hotel Amérian, pero antes de ello decidió recorrer distintas zonas de la Provincia para acercarse y bajarles un mensaje a los vecinos, de cara a las elecciones en octubre.

Sin embargo, nada salió como se lo esperaba. A la mañana, a plena luz del día, arribó al barrio “Emerenciano Sena”, ubicado en las afueras de Resistencia y ahí mismo se topó con los habitantes que lejos de saludarla y recibirla, decidieron echarla y negarle el paso para que continúe caminando las calles y veredas del barrio.

Cuando quiso ingresar, se cruzó con una señora que tras ponerse en frente, le advirtió: “Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto”. A raíz de ese suceso, comenzaron aparecer más personas en escenas y todas opinaban lo mismo. Que no siga para adelante y que sus pasos, vayan en condición contraria para retirarse del lugar.

“Yo soy libre para andar en mi patria como quiera. ¿Sabe?”, le respondió sin más vueltas la ex Ministra de Seguridad, mientras continuaba caminando hacia adelante. “Es nuestro barrio”, le contestó la militante. Con un dedo arriba, señalándola y marcándole las palabras, Bullrich agregó: “Sí, pero es la patria Argentina. ¿Sabe? Usted no es dueña de un barrio. Acá las casas son de todos”.

Aun así, la señora cuya identidad es privada, le volvió a pedir amablemente que se retire porque ella y los vecinos que se habían acercado, fueron quienes crearon el barrio donde ella estaba circulando. “Nosotros hicimos este barrio. Retírese por favor”, le volvió a advertir. En esa misma línea, la candidata del PRO indicó: “Sí, yo lo respeto. Respeto que ustedes hayan hecho este barrio pero… ¿Sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, no es de ustedes. ¿Entiende?”

Y acto seguido, empezó a pronunciarse hacia una pared en el cual se encontraba detallado el mural que lleva el nombre Emerenciano Sena, uno de los imputados y detenidos en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. “Yo me voy a sacar una foto acá, porque quiero denunciar al asesino de Emerenciano”, determinó. Rápidamente, otra de las señoras que estaba en el lugar, le planteó: “¿A dónde se va a sacar una foto? Usted también es una asesina. Borracha” y al terminar, agregó: “¿Y Maldonado?”.

En ese mismo instante, el mural que lleva el nombre del barrio fue obstaculizado por las mismas señoras que estaban intentando echar a Bullrich del lugar y a la candidata a Presidenta, no le quedó otra que darse media vuelta y emprender su viaje fuera del lugar. “Cállese usted”, le respondió a una de las vecinas que le gritó asesina. Y finalizó: “Maldonado… Maldonado… Maldonado se ahogó. Ustedes quieren ser los dueños de la Argentina”, lo cual le contestaron: “No, de nuestro barrio somos dueños. No venga a provocar a la gente trabajadora acá”.

Horas más tarde, al realizar la conferencia de prensa que estaba destinada para ello, recalcó el inconveniente que le tocó atravesar y manifestó que ella puede andar, caminar y circular por cualquier lugar de Argentina que quiera. “Había un grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”, detalló.