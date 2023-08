Bullrich habló de "estado de sitio" y apuntó contra Aníbal por los saqueos: "¡Ya lo sabía!"

En medio de los ataques a distintos supermercados del conurbano bonaerense que dejó -de acuerdo con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni- un saldo de al menos 56 detenidos, entre ellos tres menores de edad, por “incentivar actos de vandalismo”, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró que “si se pierde el control”, el Gobierno “tiene que pedir el estado de sitio”.

En su habitual visita a TN, la ex ministra de Seguridad de la nación durante el gobierno de Mauricio Macri consideró que esta situación “no debe tomarse esto de manera electoralista, como el tuit de Milei” y resaltó que “no es momento de pensar en cómo uno se para frente a la elección sino en cómo uno da la solución, que es el orden”. “El Gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más porque si esto se desborda tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda. Si se pierde total y absolutamente el control y el Gobierno tiene que llamar a pedir el estado de sitio, lo tiene que hacer. Hoy no lo sabemos, pero debe tener todas las hipótesis”, aseguró.

as

En ese sentido, Bullrich comparó la actualidad del país con un incendio y destacó: "Cuando arranca el incendio uno piensa que es pequeño, pero de golpe toma cientos de miles de hectáreas, es envolvente, aparece por cualquier lado y nadie sabe cómo pararlo, porque no tienen un mecanismo organizado para hacerlo. Frente a ese incendio uno tiene que utilizar todos los mecanismos de emergencia que estén cerca del lugar para apagarlo y calmar a la sociedad. Para eso tiene que haber autoridad, porque sin autoridad es la ley de la selva". Por otro lado, le aconsejó al Gobierno que implemente “un comité de crisis” de manera inmediata para prevenir “que el país no entre en una situación de caos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para la candidata de JxC, el país necesita "orden y llegar a las elecciones" para que "haya un cambio de gobierno normal, y no terminar en una situación como la que se está terminando”. "Falta autoridad y orden. La noción del orden es muy contradictoria con este gobierno y por eso terminamos en esta situación de caos absoluto", destacó y apuntó directamente contra Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad. "Ya sabía desde el viernes lo que iba a pasar, y dejó pasar el fin de semana largo", afirmó Bullrich y deslizó con cierta ironía: "Se habrá ido afuera". De acuerdo con la candidata, el ministro tenía "alertas y direcciones, en qué secciones tenía las alertas".

Y al final se preguntó "qué prevención hizo para decir que esto iba a pasar y qué ideología tiene esto para decir que esto es distinto a un saqueo, legitimando el saqueo como si fuese legal". "Pensar que la situación de desborde es porque pasa algo en las redes es de muy baja estofa", dijo más tarde sobre las declaraciones de la vocera presidencial y sentenció: "(Cerruti) habla como diciendo ‘chicos, chicas, acá está pasando algo, lo están provocando’. Hay una situación de crisis en el país y un caos. No puede una vocera hablar como en un programa de niños a las 10 de la mañana. Es una cosa muy seria, el país se puede desbordar".