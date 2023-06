Divididos por el cambio: Bullrich defendió a Macri, liquidó a Larreta y lo tildó de "oportunista"

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, liquidó con firmeza a su rival en la interna, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este se diferenciara del ex presidente Mauricio Macri y dijera que con él tienen las mismas metas, pero difieren en el "cómo" llegar a lograrlas.

"Es un ventajero y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", disparó la ex ministra de Seguridad ante Clarín. El tono de la campaña de JxC viene en ascenso desde hace meses, y la lista de unidad que consiguió el frente oficialista de Unión por la Patria (UxP), no parece haber logrado bajar la intensidad de la rivalidad entre ambos precandidatos macristas.

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así sobre quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", aseguró Bullrich sobre el jefe de Gobierno. "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Bullrich no fue la única que cruzó a Larreta por sus declaraciones. También Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, se refirió a ellas en la carrera que tiene por ser el reemplazante de Horacio. "Todos tenemos que ser muy respetuosos de lo que fue nuestro primer paso por la Presidencia. Si hoy estamos acá todos nosotros es gracias al liderazgo de Mauricio, que fue el primero que gobernó esta ciudad, nos abrió la puerta a la participación y a una transformación que después continuó Horacio y yo pretendo continuar y superar", prometió el primo del ex presidente en CNN Radio.

"Soy siempre alguien agradecido y respetuoso de nuestra historia, aprendiendo de ella y entendiendo que hay cosas para mejorar, siempre y en todos lados. Poner más el foco en algunos errores que hayamos cometido nosotros, que en nuestro contrincante o enemigo, que es el kirchnerismo, es un error", opinó Jorge, dejando en claro que no considera que sea un buen momento para mostrar públicamente los trapitos sucios internos. "Competir está bueno; andar a los autazos, no", agregó.

Las polémicas declaraciones de Larreta, que originaron todas estas diferencias y críticas internas, se dieron el último miércoles en Radio La Red. Allí, el mandatario porteño se despegó de los métodos del hombre por el que llegó a gobernar la ciudad más rica del país.

"Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir Argentina. Sin embargo, diferimos en el cómo, y eso marca toda la diferencia. El cómo es lo que determina si logramos o no nuestros objetivos. Y el cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no", aseguró el jefe de Gobierno.

En esa entrevista, también apuntó contra su rival en la interna. "Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; de que 'el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo', que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero", opinó Larreta. "Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo", agregó.

"Eso es lo que intentó Macri. Yo propongo algo diferente, que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para que el cambio se mantenga en el tiempo", concluyó el jefe de Gobierno.