Bullrich lo acusó de fracturar a JxC y Larreta pidió "respeto": "Estoy convencido de lo que hago"

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial del PRO, habló de las críticas que le dedicó el ex presidente Mauricio Macri en medio de su estrategia electoral y afirmó que está "convencido de que hay que sumar para ganarle al kirchnerismo". "Estoy convencido del camino, de lo que estoy haciendo, del cambio que necesita la Argentina, de que hay que sumar", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

En declaraciones radiales, el referente opositor defendió su intención de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio. "Mi candidatura está sometida a una sola cosa: mis convicciones, a lo que yo creo. Creo que tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo. Tenemos que seguir sumando, porque el desafío en la Argentina es muy grande y cada día estamos peor. Mi vocación es sumar. Para dar la pelea tenemos que sumar y cambiar al país", sumó.

Al ser consultado sobre si busca ampliar la alianza opositora para tratar de ganarle la interna a la también postulante del PRO Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta respondió: "Eso es una PASO en la que decidirá la gente, no cambia porque se sume uno más o uno menos".

Además, habló sobre su compañero de fórmula y, aunque evitó dar nombres, señaló que deberá tener "dos características": "Que coincida conmigo en esta vocación de trabajar, de hacer, de la acción, de transformar, que no se enganche en peleas; pero también valoro la diversidad, que puede darse en distintos planos, como geográfica, partidaria, la historia que cada uno tuvo, de género", detalló.

El jefe de Gobierno porteño también se refirió a los cuestionamientos que le hizo Macri: "Jamás me han escuchado criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí me lo hagan. Lo respeto mucho, pero en esto tenemos una diferencia, porque yo creo que en esto hay que sumar". "Para cambiar la Argentina se requieren leyes en el Congreso y para eso se necesitan mayorías amplias", fundamentó y reclamó que haya "respeto entre todos" dentro de la alianza opositora.

El pasado martes, el ex presidente había estallado contra Rodríguez Larreta, luego de que éste impulsara la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. En ese sentido, el líder del PRO opinó que "no hay que hacer las cosas de esta manera" y sobre las decisiones que había tomado el jefe de Gobierno porteño indicó: "No las entiendo. Se lo he dicho a él. Tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje o no tiene sentido volver al poder".

Patricia Bullrich: "Una ruptura de Juntos por el Cambio depende nada más que de Larreta"

La precandidata presidencial Patricia Bullrich no dudó en acusar a su principal rival (Horacio Rodríguez Larreta) de ser el responsable de una posible fractura dentro de Juntos por el Cambio debido a su "intento de meter por la ventana a actores que no estaban en Juntos por el Cambio". "¿Lleva eso a una ruptura? Depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta, él sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no intentar meterlo a (Juan) Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba", afirmó en diálogo con radio Continental y continuó: "Querés llevarte la pelota porque no ganás la elección, no vale".

Para Bullrich, "lo único es la elección del 13 (de agosto), ahí va a ser la sociedad que dirima que proyecto quiere para JxC, un proyecto mas light o más concreto y firme de cambio, eso se está discutiendo". La ex ministra de Seguridad señaló que ella es quien representa el "cambio de fondo" que necesita la Argentina, en contraposición con el proyecto que propone el jefe de Gobierno "que no tiene verdadero sentido de cambio".